Grande Fratello, Luca Calvani: le prime parole dopo l’eliminazione e i nominati della serata

Come da previsioni, la ventiseiesima puntata del Grande Fratello ha visto l'uscita di scena di uno dei concorrenti più rappresentativi. Giovedì scorso, infatti, erano finiti in nomination tutti gieffini che avevano contribuito maggiormente alle dinamiche della Casa. Luca Calvani è stato il meno votato dal pubblico e ha dovuto abbandonare il loft dei Lumina Studios. Sei concorrenti sono in nomination.

Luca Calvani lascia la Casa

Il televoto, aperto da Alfonso Signorini il 23 gennaio, vedeva coinvolti Amanda Learciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Luca Calvani. Nessuno di loro ha beneficiato del "bonus ripescaggio", che consente al concorrente eliminato di rientrare immediatamente in gioco in caso di esclusione.

Nonostante il supporto di Helena Prestes, a lasciare la Casa è stato proprio Luca Calvani. Evidentemente, i fan della modella brasiliana non hanno partecipato attivamente a questo televoto o hanno preferito sostenere altri concorrenti. Luca, che nelle ultime ore si era riappacificato con Jessica Morlacchi, ha ottenuto solo l'8% dei voti. Ecco le percentuali degli altri nominati: Lorenzo: 26%, Shaila: 21%, Stefania: 18%,Iago: 14% e Amanda: 13%.

Luca saluta Jessica prima di lasciare la Casa

Calvani, dunque, ha lasciato il reality, creando un vuoto significativo, soprattutto per compagni come Amanda Lecciso ed Helena Prestes, con cui aveva condiviso gran parte del percorso. Prima di scoprire l'esito del televoto, Luca ha voluto ringraziare i suoi coinquilini: "Avevo tanti dubbi se entrare nella Casa, mi sono fatto convincere un po'. Conoscervi, spronarvi, mettermi in gioco e mettere me stesso in discussione è stato incredibile. Ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa, chi più, chi meno, e spero di aver lasciato un buon ricordo di me. Grazie a tutti."

Una volta eliminato, l'attore toscano è stato accolto calorosamente in studio dalle due opinioniste. Beatrice Luzzi ha commentato: "È stato un concorrente di Serie A." Cesara Buonamici ha aggiunto: "Ti ho sempre apprezzato, non so quante volte ti ho dato l'immunità, ma mi è piaciuto soprattutto il finale," riferendosi al rapporto con Jessica.

Luca, visibilmente emozionato, ha spiegato: "Sono uscito al momento giusto, tra cinque giorni è il compleanno di mia figlia. Credo che in un reality ci sia un arco narrativo personale, ad un certo punto, senti di aver detto tutto. Mi sono spesso domandato in confessionale cosa altro potessi dire, perché mi sembrava di ripetere le stesse dinamiche. Ho cercato sempre di dare consigli a questi ragazzi, perché è importante ciò che accade fuori, quando il reality finisce." Calvani ha infine concluso, commosso, dicendo che sicuramente rivedrà Jessica una volta che lei uscirà dalla Casa.

Nomination

Nella Casa del Grande Fratello sono entrati tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Ieri i nuovi arrivati sono stati considerati immuni e non parteciperanno al televoto per l'eliminazione aperto dal conduttore alla fine della puntata. Sei inquilini sono a rischio eliminazione: Helena, Amanda, Bernardo, Eva, Chiara e Ilaria. Queste sono state le nomination:

Eva nomina Bernardo;

nomina Bernardo; Javier nomina Shaila;

nomina Shaila; Pamela nomina Amanda;

nomina Amanda; Mariavittoria nomina Amanda;

nomina Amanda; Giglio nomina Helena;

nomina Helena; Stefania nomina Chiara;

nomina Chiara; Tommaso nomina Eva;

nomina Eva; Helena nomina Chiara;

nomina Chiara; Zeudi nomina Bernardo;

nomina Bernardo; Alfonso nomina Helena;

nomina Helena; Amanda nomina Mariavittoria;

nomina Mariavittoria; Jessica nomina Amanda;

nomina Amanda; Maxime nomina Ilaria;

nomina Ilaria; Chiara nomina Helena;

nomina Helena; Iago nomina Lorenzo;

nomina Lorenzo; Ilaria nomina Maxime;

nomina Maxime; Bernardo nomina Eva;

nomina Eva; Shaila nomina Iago;

nomina Iago; Emanuele nomina Ilaria;

nomina Ilaria; Lorenzo nomina Helena.

nomina Helena. Alfonso Signorini

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Luca Calvani fa il suo ingresso in studio.