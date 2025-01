Federico Chimirri, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha già lavorato in TV: dove lo abbiamo visto

Il Grande Fratello si arricchisce di una nuova personalità interessante: questa sera, 27 gennaio, Federico Chimirri, sarà uno dei tre nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa durante la ventiseiesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Chef di talento, musicista e volto noto della televisione, Federico si prepara a portare nella Casa un mix di energia, passione e creatività. Scopriamo chi è Federico Chimirri è a quali programmi ha partecipato.

Chi è Federico Chimirri?

Nato nel 1990 a Buenos Aires, in Argentina, il noie gieffino è cresciuto tra Formentera e Milano, respirando fin da bambino l'atmosfera della cucina grazie alla sua famiglia di ristoratori. Suo padre, argentino, ha costruito da zero la propria attività nel mondo della ristorazione a Formentera, trasmettendo a Federico il legame indissolubile con i fornelli.

Nel 2021, Federico ha partecipato all'undicesima edizione di MasterChef Italia, conquistando il pubblico e i giudici con il suo talento e la sua creatività. Il pubblico lo ricorda per la sua abilità nella preparazione di cocktail, aperitivi e, da buon argentino, per le grigliate, molto apprezzate dai giudici del talent show. Federico si è distinto come uno dei migliori concorrenti della stagione, sfiorando la semifinale e classificandosi al sesto posto.

Federico Chimirri è un nuovo concorrente del Grande Fratello

Oltre alla cucina, Federico è anche un talentuoso dj e produttore musicale. Nel 2022 ha pubblicato il suo album d'esordio, Sound Tasting, in cui ha unito le sue due grandi passioni: la musica e la cucina. Il suo motto, "Chef di giorno, dj di notte", come si legge nella bio del suo profilo Instagram - dove vanta circa 113mila followers - rappresenta alla perfezione il suo stile di vita. Recentemente ha pubblicato un nuovo singolo disponibile su Spotify.

La carriera televisiva

Il volto di Federico non è nuovo al pubblico di Canale 5. Prima di approdare al talent show culinario, nel 2018 ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne, dove ha tentato di conquistare, senza successo, il cuore di Sara Affi Fella prima e di Nilufar Addati poi. Nonostante la sua esperienza nel programma non abbia avuto un lieto fine dal punto di vista sentimentale, Federico è riuscito a farsi notare, avviando una carriera televisiva che lo ha portato fino al Grande Fratello.

La vita privata

Federico Chimirri è padre di un bambino, Romeo, nato da una precedente relazione e descritto come il suo più grande orgoglio. Sui social, lo chef-dj non perde occasione per dimostrare il suo affetto per il figlio, dedicandogli ogni traguardo raggiunto. In passato, Federico è stato legato sentimentalmente a Silvia Provvedi, cantante del duo musicale Le Donatella, e successivamente a Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne. Entmbe le relazioni hanno attirato l'attenzione dei media, ma i motivi delle loro rotture sono sempre rimasti riservati.