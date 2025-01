Grande Fratello, Luca Calvani e Jessica Morlacchi si riavvicinano: "Non lo voglio cancellare dalla mia vita"

La Casa del Grande Fratello continua a sorprendere con colpi di scena: dopo settimane di tensioni e silenzi tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, nella serata di ieri si è verificato un inatteso riavvicinamento. I due concorrenti, che avevano animato il reality con forti discussioni, sembravano aver chiuso ogni tipo di rapporto. Tuttavia, un dialogo catturato da Biccy.it ha rivelato che qualcosa è cambiato.

Un riavvicinamento inaspettato

Jessica e Luca si sono trovati da soli in cucina dopo giorni di completa indifferenza reciproca. Tra di loro è iniziato un faccia a faccia tranquillo, culminato in un abbraccio liberatorio che ha segnato un punto di svolta. Questo gesto ha deposto le armi della "guerra fredda" che li aveva separati, aprendo uno spiraglio per una possibile riconciliazione.

Poco dopo, Jessica si è sfogata con Pamela Petrarolo in giardino, raccontandole i suoi sentimenti contrastanti. "La verità è che per me Luca rimane Luca. Io non ho giocato, io no. Penso che ero cotta e l'abbiano visto tutti. Però va bene così, è passato, ma rivedere quegli occhi là è tosto," ha confessato con emozione, ricordando quanto fosse forte la passione che aveva provato per lui.

Jessica Luca: confronto nella Mystery Room

Tra le lacrime, la cantante ha ammesso: "Ho capito subito che ero troppo coinvolta. Una persona diversa al mio posto avrebbe accettato la carta della strategia, ma io no. Mi è passata, però ora che mi ha abbracciato, rivedere una persona che mi ha scatenato uno tsunami dentro è difficile."

Un legame che non si spezza

Jessica ha poi riflettuto sulla loro dinamica, spiegando che il forte astio tra di loro è nato proprio perché c'è un bene profondo. "Se non ti vuoi bene ripaghi con l'indifferenza. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede quando c'è qualcosa di forte. Non lo voglio cancellare dalla mia vita," ha dichiarato, lasciando intendere che, nonostante tutto, Luca rimane una persona importante per lei.

Jessica ha concluso il suo sfogo esprimendo il desiderio di costruire un'amicizia solida con Luca: "Se lui mi dimostra di volermi bene, io sono pronta. Noi ci capiamo, è evidente. Ora ci rimetto il cuore e spero che lo faccia anche lui. Voglio tornare a essere felice con lui, anche solo come amico." Il riavvicinamento tra Jessica e Luca ha già fatto discutere i fan del reality, molti credono che si tratti solo di una dinamica studiata a tavolino, altri invece sono convinti che i sentimenti espressi in queste settimane siano reali.