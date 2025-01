Grande Fratello: Mattia Fumagalli, chi è e dove abbiamo già visto il nuovo concorrente del reality

Il Grande Fratello accoglie tre nuovi concorrenti nella 26ª puntata in onda questa sera 27 gennaio su Canale 5, e tra loro spicca Mattia Fumagalli. Non nuovo al mondo dello spettacolo, Fumagalli porta con sé una carriera televisiva variegata e un'impronta personale unica. Scopriamo chi è e il percorso che lo ha condotto al reality show di Alfonso Signorini.

Chi è Mattia Fumagalli

Nato nel 1986 a Valmadrera, una piccola città sul Lago di Lecco, Mattia ha vissuto lì fino ai 18 anni, trasferendosi poi a Milano nel 2006 per studiare presso lo IED (Istituto Europeo di Design). Oggi, a 38 anni, vive ancora a Milano e si divide tra le sue passioni: la moda, il mondo digitale e lo sci.

Maestro di sci dal 2010 ai Piani di Bobbio, sulle montagne lecchesi, Mattia non si limita alle lezioni in pista, ma anima le giornate dei suoi allievi con il suo spirito ironico e chiacchierate divertenti. Parallelamente, è il fondatore di una social media agency dove si occupa di Digital Style Strategy, aiutando i clienti a costruire un'identità digitale unica e originale. Nel 2016, questa passione lo ha portato a Los Angeles, lavorando come stylist per serie iconiche come Grey's Anatomy e Lucifer.

Mattia Fumagalli in una foto condivisa su Instagram

Le sue esperienze televisive

Mattia Fumagalli è un volto noto della TV italiana, grazie alla sua partecipazione a programmi di successo. Ha realizzato servizi per Le Iene su Italia 1, conquistando il pubblico con il suo stile ironico. Su Zelig TV, è stato protagonista del programma Fantastico, credici!, affrontando temi legati a moda, attualità e sci con un tocco umoristico.

Nel 2016, ha partecipato alla seconda edizione del reality Il Contadino Cerca Moglie su Foxlife Italia. Questa stagione introdusse due novità: la partecipazione di due contadine donne, Alessandra e Antonella, e di un contadino gay, Sebastian, lo scozzese fu corteggiato da Claudio, Carmine e Mattia. Ora è pronto a mettere alla prova la sua personalità nella Casa del Grande Fratello.

Un personaggio già seguito sui social

Con oltre 21 mila follower su Instagram, Mattia è molto attivo sulle piattaforme digitali, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale. I suoi post variano da video ironici a scatti che lo ritraggono sulla neve, in palestra o durante cene con gli amici. Ha anche un profilo dedicato al suo lavoro di maestro di sci, conosciuto con l'alias LaFumagalla.