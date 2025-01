Grande Fratello: Luca Calvani e il mistero su Tommaso Franchi, tensioni e segreti scuotono la Casa

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello continuano a salire, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Luca Calvani su Tommaso Franchi. Durante l'ultima puntata, il senese ha nominato l'attore toscano, accusandolo di aver smascherato Lorenzo Spolverato per aver usato il cellulare quando è andato in Spagna. Una mossa che ha scatenato la rabbia di Calvani, il quale ha replicato dicendo che da quel momento non avrebbe fatto più sconti a nessuno, alimentando nuove speculazioni.

Le rassicurazioni di Luca Calvani

L'attore toscano, in una conversazione privata con Mariavittoria Minghetti, ha lasciato intendere di essere a conoscenza di un segreto di Tommaso, ma ha scelto di non rivelarlo per rispetto nei confronti della ragazza: "Se non parlo, è solo perché voglio bene a te. Ma chi è senza peccato scagli la prima pietra".

"Tommaso mi ha ha criticato per aver tirato in ballo la cosa di Lorenzo ma io sono stato provocato da Lorenzo. Per giorni mi ha attaccato sul bigliettino e continuava a dirmi che lui aveva la coscienza pulita". Luca ha quindi rasserenato la dottoressa, che ha sua volta sarebbe a conoscenza del segreto di Tommaso, com era stato rivelato prima delle vacanze di Natale da Alfonso D'Apice.

Tommaso nasconderebbe un segreto

Le speculazioni sull'enigma di Tommaso sono infatti iniziate da alcune dichiarazioni del gìieffino partenopeo e Javier Martinez. I due avevano accennato a una questione che influirebbe sul rapporto tra Tommaso e Mariavittoria. Alfonso aveva raccontato che la Minghetti si sente "obbligata" a restare con Franchi proprio a causa di questo mistero.

"Se basano la loro relazione su un segreto, non è sano né per lui né per lei," aveva dichiarato Javier, confermando di conoscere la verità direttamente da Tommaso. Il mistero ha acceso la curiosità dei fan, che hanno iniziato a ipotizzare sui social la natura dell'arcano: potrebbe riguardare un aspetto personale di Tommaso mai rivelato o un evento accaduto fuori dalla Casa.

Qualunque sia la verità, la situazione sembra destinata a creare ulteriori fratture nei rapporti tra i concorrenti. Tutti sanno che l'idraulico senese tornato dalla Spagna ha rivelato dettagli del mondo reale e ha violato il regolamento girando le telecamere, ma il segreto di cui si mormora nella Casa sembra di altra natura.

