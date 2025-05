Grande fratello: Lorenzo svela cosa è successo con Javier e Helena dopo la fine del reality

A qualche settimana dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fa un bilancio dei rapporti con gli ex coinquilini. Uscito dalla Casa più spiata d'Italia con un quarto posto e una delusione sentimentale - la rottura con Shaila Gatta proprio durante la finale - Lorenzo ha scelto di raccontarsi apertamente ai suoi follower.

Le parole di Lorenzo Spolverato sui suoi ex coinquilini

Il modello, come riporta Biccy, ha parlato dei rapporti con i suoi ex compagni d'avventura. Nessuna sorpresa riguardo a Javier Martinez ed Helena Prestes, con cui non ha più avuto contatti: "Non sento Javier, non so dove sia, ma gli auguro tutto il bene del mondo. Ogni tanto vedo dei video con Helena, mi sembrano felici e ne sono contento. Io auguro il meglio a loro come a tutti. Poi è normale, con alcuni resti in contatto, con altri no."

Più saldo, invece, il legame con Giglio e Michael Castorino con cui ha passato diverse serate-evento, mentre Lorenzo ammette di aver perso di vista Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, con cui i rapporti sembravano ottimi all'interno della Casa. "Non li sento, ma penso stiano bene", ha sottolineato l'ex gieffino.

Javier Martinez ed Helena Prestes

Delusioni e valori: "Io non dimentico"

"L'ultima volta che li ho visti eravamo a cena alla Sonrisa, ma non c'è stato modo di parlare davvero. Io sono uno che ci rimane male per certe cose, ma il tempo può aggiustare. Quando però ci sono dei valori come fiducia e rispetto, se qualcuno ti ha deluso, allora decidi se perdonare... ma senza dimenticare."

Nei giorni scorsi, Lorenzo aveva anche lasciato intendere una certa amarezza nei confronti di chi, dopo il reality, è letteralmente sparito: "Ci sono persone che stimavo tanto e con cui volevo costruire qualcosa anche fuori. Finito il programma, sono scomparse. Non li ho più sentiti e mi dispiace, perché quei rapporti mi interessavano davvero."