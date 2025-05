Grande Fratello: “Helena Prestes? Nessun insulto personale”, Ilaria Galassi fa marcia indietro

Dopo le polemiche esplose a seguito di alcune dichiarazioni contro Helena Prestes, Ilaria Galassi è intervenuta su Instagram per fare chiarezza. Durante una diretta con l'esperto di gossip Diandaneve, l'ex volto del Grande Fratello ha voluto spiegare il contesto e il significato delle sue parole, spesso fraintese a causa - dice lei - della sua spontaneità.

Il chiarimento della Galassi: le parole fraintese su Helena Prestes

"Tante volte la mia leggerezza e la mia spontaneità vengono fraintese", ha ammesso Ilaria. "Mi hanno fatto delle domande, mi hanno detto delle cose che io non sapevo e ci sono rimasta un po' male." Con queste parole ha risposto alla domanda diretta di Diandaneve, che le ha chiesto se non ritenesse sbagliato aver dato della "deficiente brasiliana" a Helena. Una frase che aveva scatenato la reazione del web e dei fan della Prestes.

Galassi ha voluto sottolineare con forza che il suo intento non era quello di attaccare Helena come persona: "Non era riferito a lei come persona ma inerente a tutto ciò che è successo dentro la Casa del Grande Fratello." E ha aggiunto parole di stima nei confronti della modella brasiliana: "Io ho sempre detto che lei è una buona donna, è molto generosa e non è materialista."

Ilaria Galassi

Tuttavia, Ilaria non ha nascosto che alcuni atteggiamenti di Helena visti durante il reality l'hanno lasciata perplessa: "Insomma, ci sono state delle cose di cui io sono rimasta un po' così." Un commento che lascia intendere qualche malumore o incomprensione vissuta all'interno della Casa, ma che non sfocia in un giudizio personale sulla Prestes, che pochi giorni fa ha condiviso con i fan un evento a Rimini, presente anche il suo fidanzato Javier Martinez, conosciuto proprio al Grande Fratello.

In definitiva, Ilaria Galassi ha voluto mettere un punto fermo: nessuna intenzione offensiva verso Helena, solo parole fraintese in un momento di spontaneità. Ma sui social, si sa, tutte le parole pesano e bisognerebbe essere in grado di saperle misurare.

La differenza tra fan e follower

Durante la chiacchierata, Ilaria ha anche parlato dei suoi esordi in televisione e del cambiamento nel rapporto tra personaggi pubblici e pubblico: "A me piace il fatto che avevamo i fan, non i follower, qua cambia tutto. Da quando io sono uscita dal Grande Fratello, ho molti contatti con i miei fan, cosa che all'epoca non c'era." Un nostalgico confronto tra ieri e oggi, che tocca anche l'aspetto economico: "C'è differenza anche sui soldi, perché all'epoca c'erano le lire e ora ci sono gli euro."