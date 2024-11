Grande Fratello, Yulia contro Lorenzo: "sei aggressivo, so cose tue di cui mi vergogno io per te”

Da martedì scorso, cinque concorrenti del Grande Fratello si trovano nel tugurio, una condizione che ha subito scaldato gli animi. Tra i protagonisti più accesi della permanenza forzata ci sono Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato, coinvolti in un susseguirsi di scontri e battibecchi. Durante l'ennesima discussione, la concorrente di origini cubane, ha rilanciato un tema scottante, facendo riferimento al presunto "segreto" di Lorenzo.

Gli scontri tra i coinquilini

La divisione dei concorrenti tra Casa e tugurio sembra aver infiammato le dinamiche all'interno del Grande Fratello, alimentando tensioni e contrasti tra i coinquilini. Tra gli episodi più significativi, spicca la vivace e accesa discussione avvenuta alcuni giorni fa tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. La ballerina ha attaccato duramente la modella brasiliana, accusandola di un gesto ritenuto inopportuno: aver scritto una lettera a Lorenzo Spolverato in occasione del Giorno del Ringraziamento.

Nel tugurio, la protagonista assoluta delle ultime ore è stata Yulia Bruschi, che ha avuto uno scontro diretto e acceso con Lorenzo Spolverato. Stanca dei suoi atteggiamenti, che ha definito aggressivi e provocatori, Yulia non ha esitato a mettere in chiaro la sua posizione. Durante la discussione, ha anche tirato in ballo un tema che da giorni circola tra i concorrenti: il famigerato "segreto" di Lorenzo.

Lorenzo nel tugurio

Secondo Yulia, inoltre il suo coinquilino gode di un trattamento preferenziale dagli autori del programma e dal Confessionale, insinuando che il modello milanese potrebbe essere protetto da dinamiche interne al reality show. "Da due mesi ti conosco, sai quante volte ti ho visto fare queste cose? Hai un comportamento aggressivo e degli atteggiamenti del caz.o, poi fare la vittima di continuo non serve. E prima di giudicare me e la mia vita collega la bocca al cervello".

"Ma sai quanti cavoli so su di te e non li ho detti fino adesso?, ma vergognati, mi vergogno io per te", ha detto Yulia. E Poi: "Sei un ragazzino infantile, fai due versi poi vai in confessionale, esci e cambi da così a così. E abbassa la cresta, perché l'atteggiamento da gangster con me non funziona!".

"E smettila di dire che sembra un accanimento contro di te. Sei un bimbetto, dobbiamo fare sempre tutto quello che dici tu, non è il tuo pensiero che mi cambia, faccio quello che mi pare e basta". Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato una volta che torneranno nella Casa. Yulia è molto legata a Shaila e Lorenzo ha nella figura di Giglio uno dei suoi 'vassalli' più fedeli, come ha evidenziato Luca Cavani nelle ultime nomination.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti esplodono in un'accesa discussione con Lorenzo Spolverato.