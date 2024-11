Lorenzo Spolverato: il suo segreto rivelato da un altro ex concorrente del Grande Fratello

In assenza di dinamiche coinvolgenti tra i concorrenti del Grande Fratello, gli spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra e lo commentano sui social stanno cercando di scoprire il tanto discusso segreto di Lorenzo Spolverato. Oggi, l'ex concorrente del reality show, Biagio D'Anelli, ha condiviso la sua versione dei fatti in un video pubblicato sui social.

Il segreto di Lorenzo Spolverato finalmente svelato?

Da giorni, i coinquilini della Casa parlano di una presunta connessione tra il modello milanese ed Helena Prestes, legata a qualcosa accaduta prima dell'ingresso nel Grande Fratello. Secondo alcuni rumor, i due si sarebbero incontrati per concordare una strategia comune, dato che sembrerebbero appartenere alla stessa agenzia. Tuttavia, queste voci non hanno mai trovato conferma ufficiale.

Biagio D'Anelli, invece, sostiene che il segreto di cui si parla riguardi esclusivamente Lorenzo Spolverato e sia legato a una sua frequentazione con un noto guru della moda, con il quale sarebbe fidanzato. L'esperto di gossip ha dichiarato ai suoi follower di aver ascoltato gli audio di questa persona, che potrebbe addirittura entrare nella Casa per avere un confronto diretto con Lorenzo, attualmente molto vicino a Shaila Gatta.

Biagio D'Anelli sarebbe venuto a conoscenza del 'segreto' di Lorenzo

"Ho ascoltato il racconto di una persona che si è presentata al mio cospetto e mi ha rivelato un segreto che potrebbe far luce sulla questione 'Helena e Lorenzo, il segreto nascosto'", ha dichiarato l'ex opinionista dei programmi di Barbara D'Urso, noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 11 e al GF Vip 6.

"Pare che il buon vecchio e caro Lorenzo, e nella Milano da bere, nella Milano bella, si sa già da tempo, abbia una tenera amicizia con un uomo che è un guru della moda, un vate della moda internazionale, e Helena pare sia a conoscenza di tante sfaccettature, segreti e curiosità - ha continuato Biagio - Ho anche sentito l'audio di questa persona che dichiara 'Prima o poi mi farò vivo'".

Il racconto di Biagio D'Anelli resta da confermare e verificare. Sabato sera, dopo il confronto in studio tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, i due si erano ritrovati a discutere nel tugurio. Durante la conversazione, il pallavolista aveva detto al modello milanese: "'Se avessi voluto metterti in difficoltà, l'avrei fatto in diretta. So il tuo segreto. Helena mi ha raccontato delle cose vostre, delle verità che non devono necessariamente venire fuori qui."