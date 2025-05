Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Zeudi: 'Furba e preparata, ma io i soldi li voglio guadagnare lavorando

Lorenzo Spolverato è stato, nel bene e nel male, uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. Il modello milanese è rimasto chiuso nella Casa più spiata d'Italia per tutti e sei i mesi di durata del reality, vivendo un percorso intenso e ricco di colpi di scena e dove ha conosciuto, tra gli altri, Zeudi Di Palma.

Ma tra le esperienze più significative vissute da Lorenzo c'è sicuramente la relazione con Shaila Gatta, conosciuta proprio all'interno del programma. I due si sono fidanzati durante il reality, ma la storia è finita bruscamente quando, durante la finale in diretta, Shaila ha deciso di lasciarlo davanti a milioni di telespettatori.

La delusione per la fine con Shaila

In un'intervista rilasciata a Fanpage, Spolverato ha raccontato la sua verità sulla rottura con l'ex velina. Il modello ha ammesso di essere rimasto deluso dal modo in cui si è conclusa la storia con Shaila, sottolineando come non ci sia stato alcun confronto reale dopo la fine del programma: "La sua decisione di lasciarmi in diretta è stata una mazzata. Pensavo che ci sarebbe stato almeno un chiarimento, ma così non è stato."

Lorenzo durante la finale del Grande Fratello

Il commento su Zeudi Di Palma: "Brava e furba"

Ma Lorenzo non si è limitato a parlare solo della storia con Shaila. Nell'intervista ha detto cosa ne pensa di un'altra ex concorrente del Grande Fratello: Zeudi Di Palma, recentemente finita sotto i riflettori per una raccolta fondi organizzata dai suoi fan. L'iniziativa ha permesso di donarle una cifra considerevole come simbolico risarcimento per la mancata vittoria del reality.

Spolverato ha commentato così: "Credo che lei sia entrata nel programma conoscendo tutto e tutti, con le idee ben chiare su come voleva emergere. È stata brava: furbizia e professionalità finalizzate al raggiungimento di un obiettivo vanno apprezzate. Io però ho ricevuto una quantità di amore incredibile e le raccolte fondi non mi interessano. I soldi voglio guadagnarmeli solo attraverso il mio lavoro."

Polemiche sui tatuaggi: "Prezzi esagerati, pensate ai fan"

Lorenzo ha poi voluto dire la sua anche sull'iniziativa legata ai tatuaggi da 300 euro (di pochi centimetri) realizzati dall'ex gieffina, tatuatrice emergente. "Io sono troppo buono. È sicuramente molto furbo sfruttare il sostegno dei fan per costruirsi qualcosa. Lei ha pensato ai tatuaggi, c'è chi ha costruito un brand: si tratta di marketing. Ma mi sento solo di consigliare a chi propone queste iniziative di mettersi nei panni dei fan. Anche se la responsabilità, come in tutto, è personale."