Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta: “Le voglio bene ma non siamo amici”

Ieri sera, Lorenzo Spolverato ha scelto Instagram per raccontare senza filtri ciò che è accaduto dopo la fine del Grande Fratello e soprattutto dopo l'inaspettata rottura con Shaila Gatta, avvenuta proprio durante la puntata finale, dopo che lei, riferendosi alla loro relazione ha usato parole forti definendola 'tossica'.

Una rottura inattesa: il confronto con Shaila Gatta

Lorenzo ha spiegato di aver avuto un lungo confronto con l'ex fidanzata l'11 aprile, pochi giorni dopo la conclusione del reality. Una videochiamata durata circa quattro ore, in cui i due si sono confrontati con sincerità, come aveva raccontato anche Shaila Gatta durante una diretta su TikTok.

"Durante la finale lei è rientrata nella Casa e ha chiuso con me. Poi ci siamo risentiti e mi ha confermato che, anche dopo aver visto certi video, non sono la persona giusta per lei", ha spiegato Spolverato ai follower che stavano seguendo la sua diretta.

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

"Non mi sono piaciuto": le scuse di Lorenzo

Guardando i video che raccontano la sua avventura nel reality, Lorenzo ha ammesso di aver avuto dei comportamenti che oggi non approva. "Rivedendomi in alcune situazioni, non mi sono piaciuto. Mi scuso con chi si è sentito toccato dai miei atteggiamenti. Dentro quella bolla tutto viene amplificato, e io sono già esuberante di mio".

Tra le parole più forti della diretta, anche la delusione per come si è conclusa la sua avventura. "Mi è rimasto dentro l'ingresso di Shaila nell'ultimo giorno. Era il mio momento, non me lo aspettavo", ha confessato. Uno degli aspetti più discussi è stata l'affermazione di Shaila sui silenzi di Lorenzo.

Situazioni che si sono ripetute sia dopo le loro litigate all'interno della Casa più spiata d'Italia che dopo la fine del reality show. "Non sono stati silenzi punitivi", come li aveva definiti l'ex velina "Avevo solo bisogno di ritrovare me stesso. Quel silenzio era l'unico modo per ricentrarmi", ha specificato l'ex gieffino che ha anche raccontato di essere rimasto deluso da alcuni ex compagni d'avventura.

Pur sapendo che Shaila si trovava a Milano, Lorenzo ha preferito non cercarla. "Avrei voluto vederla, ma non volevo forzare. In quella videochiamata mi aveva detto che non voleva incontrarmi, e io ho rispettato il suo sentire. Mi sono detto: 'Stai al tuo posto'". Alla fine della diretta, Lorenzo ha salutato il suo pubblico dicendo: "Le voglio un mondo di bene. Non le auguro il male e cerco ancora di tutelarla. Però no, dire che siamo amici oggi sarebbe una bugia".