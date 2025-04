Grande Fratello: Jessica Morlacchi è la vincitrice della diciottesima edizione

A trionfare nella notte della finale del Grande Fratello è stata Jessica Morlacchi: è lei la vincitrice della diciottesima edizione del reality di Canale 5. beffata a un passo dal traguardo Helena Prestes, arrivata seconda alle spalle della cantante romana.

Un finale inaspettato per il Grande Fratello 18

Jessica, Alfonso Signorini ed Helena durante la finale

Certo di acqua sotto i ponti ne è passata, è il caso di dirlo, da quel bollitore lanciato dalla brasiliana contro l'ex Gazosa. Sono trascorsi mesi da quel gesto estremo, da quella reazione criticatissima di Helena, nata però dalle provocazioni di Jessica.

Nel frattempo le due sono diventata amiche, confidenti, e, dopo medi di difficoltà ed emozioni, stasera sono arrivate insieme in studio, mano nella mano, per scoprire chi di loro due sarebbe diventata la vincitrice.

Il pubblico le ha accolte con un caloroso applauso. Le due si sono posizionate l'una accanto all'altra per accogliere l'affetto del pubblico, ma poi Alfonso Signorini ha ricevuto la busta con il verdetto. Tensione alle stelle dopo 6 mesi di reality, Jessica ed Helena hanno raggiunto ciascuna la propria posizione sul palco fino alla proclamazione: tra tanti concorrenti arrivati in finale praticamente certi della vittoria, alla fine a spuntarla è stata Jessica Morlacchi.

Un percorso intenso, il suo, fatto di alti e bassi, di confronti accesi e di legami autentici, ma soprattutto il pubblico sembra aver apprezzato la sua forza interiore, che l'ha mantenuta calma, dopo essere uscita e rientrata, nei momenti di burrasca e aspro confronto, e che l'ha condotta fino al gradino più alto del podio.

Terza classificata, anche lei a sorpresa, è stata Chiara Cainelli, uscita dalla casa proprio per via del televoto flash contro Jessica. Al quarto posto, fuori dal podio, Lorenzo Spolverato: quello che veniva indicato da tutti come il vincitore annunciato dell'edizione, ha pagato in finale mesi di comportamenti incostanti ma soprattutto prepotenti. A farglielo notare anche l'ex Shaila Gatta, che ha gelato le sue speranze di portare il loro rapporto fuori dalla casa, lasciandolo in diretta a inizio puntata.