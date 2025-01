Grande Fratello: Lorenzo Spolverato incontrerà Saro Mattia Taranto, il guru della moda

Nelle ultime settimane, Lorenzo Spolverato è stato al centro dell'attenzione mediatica non solo per le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello, ma anche per le voci su un presunto legame con il guru della moda Saro Mattia Taranto. Quest'ultimo, in un'intervista rilasciata a Riccardo Signoretti per il settimanale Nuovo Tv, ha svelato alcuni dettagli su un incontro con Lorenzo che avrebbe avuto luogo prima dell'ingresso del modello milanese nel reality.

Un confronto inaspettato al Grande Fratello

Saro Mattia Taranto ha raccontato di aver conosciuto Lorenzo Spolverato lo scorso 2 dicembre alla prima milanese del film Runner. Durante l'evento, secondo Taranto, tra loro sarebbe nata una sintonia particolare che si sarebbe conclusa con un bacio. "Non è stato un semplice bacetto tra amici, ma qualcosa di molto sentito," ha rivelato il fashion designer.

Il cosiddetto guru ha aggiunto che, nonostante l'attrazione, la relazione non è proseguita per mancanza di un coinvolgimento emotivo più profondo. Dall'altra parte, Spolverato ha sempre negato con fermezza qualsiasi legame con Taranto, sottolineando la sua eterosessualità e definendo il presunto flirt una pura invenzione. L'argomento è emerso anche durante una recente discussione tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Lorenzo incontrerà il guru della moda

Nell'ultima puntata del reality show Jessica Morlacchi ha accusato Luca di essersi avvicinato a Helena Prestes dopo aver ricevuto indicazioni segrete da Enzo Paolo Turchi attraverso un biglietto. Sia Lorenzo che Enzo Paolo hanno negato la circostanza ma oggi, durante una discussione, tra il modello e l'attore toscano, Lorenzo ha tirato in ballo quest'episodio.

Spolverato, ricordando le illazioni di Jessica, ha messo in dubbio la parola di Calvani e del marito di Carmen Russo. Quando Luca ha ribattuto: "Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda." Spolverato ha negato ancora una volta, dichiarando: "Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no, figurati, ha ben altro a cui pensare."