Grande Fratello: “Lorenzo Spolverato ha bestemmiato”, la rivelazione di Stefano Tediosi

Stasera, durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, in onda eccezionalmente di mercoledì, si deciderà il destino di Helena Prestes e di altre due coinquiline: Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Ieri l'ex gieffino StefanoTediosi, nel corso della trasmissione 361 Lounge, ha svelato le numerose infrazioni commesse da Lorenzo Spolverato tra cui bestemmie e lancio d'oggetti, tutte perdonate dalla produzione.

Rivelazioni Scottanti: "bestemmie e oggetti Lanciati"

Il destino della modella brasiliana e delle altre sue coinquiline è stato al centro del talk show 361 Lounge condotto da Cecilia Capriotti con Grazia Sambruna e Simona Tagli. Sul divano del salotto televisivo di 361TV si è accomodato Stefano Tediosi, che non ha esitato a condividere dettagli inediti sulla sua esperienza nella Casa e sugli atteggiamenti degli attuali concorrenti.

Nel corso dell'intervista, Tediosi ha dichiarato che la punizione che potrebbe essere inflitta a Helena sarebbe giusta ma, allo stesso tempo, ha accusato la produzione di aver chiuso un occhio su episodi altrettanto gravi in passato. "Durante la mia permanenza nella Casa, ci sono stati comportamenti molto gravi che sono rimasti impuniti", ha affermato Stefano.

Secondo l'ex gieffino, qualcuno tra i concorrenti avrebbe bestemmiato. "Era un mio grande amico, e lo è ancora. Ma non ci sono state conseguenze", ha rivelato, senza però fare nomi precisi, ma non ha smentito quando la Sambruna ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato, con cui l'ex tentatore aveva molto legato durante la sua esperienza ai Lumina Studios.

Subito dopo, Stefano Tediosi ha puntato esplicitamente il dito contro Lorenzo Spolverato, accusandolo di aver lanciato oggetti "mentre si trovava nel Tugurio". Poi ha aggiunto che sono stati lanciati oggetti anche durante il pranzo da altri coinquilini. Pur riconoscendo l'errore di Helena, Stefano ha espresso parole di apprezzamento per la sua intelligenza e capacità di destreggiarsi nelle dinamiche del gioco: "Helena sa bene come provocare le persone. Ha già fatto altri reality e conosce le strategie per attirare l'attenzione", ha raccontato, aggiungendo che la stessa Prestes gli avrebbe confidato di assumere atteggiamenti provocatori di proposito.

Grande Fratello, i concorrenti violano ancora il regolamento: arriva il provvedimento disciplinare

Le dichiarazioni di Tediosi a 361 TV sollevano interrogativi sulla coerenza nelle punizioni inflitte dalla produzione. Se da un lato Helena sarà sanzionata per violazioni palesi, dall'altro restano dubbi su episodi altrettanto gravi che, secondo l'ex gieffino, non sarebbero stati affrontati con la stessa severità. "Punire Helena sarebbe giusto, ma altre situazioni, come le bestemmie e i lanci di oggetti, sono state ignorate", ha riaffermato Stefano, lasciando intendere che il regolamento potrebbe essere applicato in modo selettivo.