Grande Fratello, i concorrenti violano ancora il regolamento: arriva il provvedimento disciplinare

Mattinata tesa nella casa del Grande Fratello: i concorrenti sono stati puniti per le continue violazioni del regolamento

La quotidianità dei concorrenti del Grande Fratello è stata scossa questa mattina da una notizia inaspettata: il budget per la spesa settimanale è stato ridotto del 30%, passando da 400 a soli 280 euro. Il provvedimento è stato annunciato ufficialmente da Luca Calvani e Amanda Lecciso, scelti dal Grande Fratello come portavoce del comunicato.

Il comunicato ufficiale

Con tono fermo, Luca ha letto il messaggio del Grande Fratello: "A causa delle ripetute violazioni del regolamento - divieto di togliersi il microfono e di toccare le telecamere - il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro." Il comunicato ha sottolineato l'importanza del rispetto delle regole, evidenziando come i richiami delle scorse settimane non siano stati sufficienti a correggere i comportamenti scorretti.

La notizia ha immediatamente innescato un acceso dibattito tra i coinquilini. Luca, visibilmente rammaricato, ha richiamato tutti alla responsabilità, sottolineando che la punizione è frutto delle azioni di pochi, ma pesa sull'intero gruppo: "Questo è l'ultimo avvertimento: dalla prossima volta, i tagli saranno più drastici, si passerà al 50% e poi al 70%, finiremo per mangiare riso e acqua", ha dichiarato l'attore, aggiungendo che chiunque, nella propria coscienza, sa di essere stato coinvolto nelle violazioni.

Jessica, sentendosi accusata, ha risposto in modo provocatorio: "Tutti parliamo sotto il piumone, quindi non puntiamo il dito", ha affermato, cercando di normalizzare alcuni comportamenti. Helena, invece, ha difeso il regolamento, sottolineando che certe azioni non dovrebbero essere giustificate, ricordando che Mariavittoria era stata richiamata due minuti prima.

Tra i più citati durante la discussione c'è stato Tommaso, che nei giorni scorsi aveva raccontato con leggerezza di spostare le telecamere a suo piacimento. Anche poco prima del comunicato, Jessica, Mariavittoria e Ilaria erano state riprese dalla produzione per essere entrate insieme in bagno senza microfono. Con il budget settimanale ridotto, i concorrenti dovranno rivedere le loro priorità e gestire con attenzione le risorse disponibili.

Amanda ha cercato di mediare, ricordando che lei e Luca erano semplicemente portavoce e non avevano intenzione di giudicare nessuno: "Siamo tutti un po' colpevoli", ha concluso con un tono conciliatorio. Questo provvedimento disciplinare potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta per la dinamica nella casa: se da un lato potrebbe spingere i concorrenti a essere più disciplinati, dall'altro rischia di acuire le tensioni già esistenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: A causa delle ripetute violazioni del regolamento, il budget degli inquilini viene dimezzato.