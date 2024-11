Grande Fratello: Lorenzo Spolverato parla con Helena Prestes e Shaila Gatta gli fa una scenata di gelosia

La coppia nata all'interno del Grande Fratello ha avuto ieri il primo litigio. Shaila ha rimproverato Lorenzo per essersi appartato con Helena per chiarire il rapporto creatosi tra loro nelle ultime settimane. L'ex velina gli ha rimproverato di non averla avvisata di questa sua improvvisa decisione, mentre lei lo aspettava a letto.

Il confronto tra Shaila e Lorenzo: tra gelosia e incomprensioni

Quando la ballerina ha visto i due parlare, si è sfogata con le ragazze di Non è la Rai. L'aversana ha spiegato a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che non ha nulla in contrario al fatto che Lorenzo ed Helena chiariscano, ma è convinta che la modella brasiliana provi qualcosa per Spolverato, che solo la sera prima le aveva detto che Helena lo considera una sorta di dio sceso in terra.

Poco dopo, c'è stato un confronto tra i due fidanzati. "Se avevi questa esigenza, hai fatto bene," ha detto l'ex Amici al modello, anche se gli ha rimproverato di averla lasciata a letto ad aspettarlo: "Dovevamo fare le maschere, mi avevi detto che non ti sentivi bene, poi ti ho trovato a parlare con lei," ha aggiunto, spiegando che quella scena le ha provocato una normale crisi di gelosia.

Lorenzo e Helena si confrontano sul bordo della piscina

Lorenzo, dal canto suo, ha spiegato che mentre era sul divano a riflettere, ha sentito il bisogno di chiarire con Helena per cercare di ristabilire un rapporto di amicizia, simile a quello affettivo che avevano prima che lui e Shaila si mettessero insieme in Spagna. Dopo essersene andata lasciando Lorenzo da solo, l'ex velina si è nuovamente sfogata con le ragazze di Non è la Rai, mentre Lorenzo Spolverato ne ha parlato con Amanda.

Grande Fratello, Lorenzo a Shaila: "Helena mi vede come un Dio", il delirio di onnipotenza di Spolverato

La Lecciso si è messa nei panni di Shaila, cercando di spiegare a Lorenzo i motivi della reazione della ballerina, e invitandolo a essere più comprensivo: "Mi darebbe fastidio al posto di Shaila," ha detto Amanda. Poi, ha chiesto a Spolverato se lui fosse geloso della sua ragazza: "Tu di lei sei geloso?", e lui ha risposto positivamente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta parla con Lorenzo Spolverato per chiedere spiegazioni.