Grande Fratello, Letizia Petris accusa un ex coinquilino: “Ecco cosa mi ha fatto”

Mentre iniziano a girare le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, che comincerà a settembre 2024, gli ultimi inquilini della Casa più spiata d'Italia continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. Questa volta a parlare è stata Letizia Petris, il suo bersaglio è stato Giuseppe Garibaldi, al quale ha lanciato precise accuse.

Letizia Petris accusa il suo ex coinquilino

Durante il Grande Fratello, il rapporto tra i due gieffini era di grande complicità. Giuseppe era molto legato anche a Paolo Masella, fidanzato di Letizia. Tuttavia, una volta finito il programma, i rapporti si sono complicati. L'ex gieffino ha rivisto le sue priorità, ha allontanato Anita Olivieri e ha provato a riconquistare Beatrice Luzzi.

Durante l'ultimo compleanno di Letizia, fonte di grandi tensioni, a causa del mancato saluto tra Vittorio e Sergio, Giuseppe era assente, nonostante fosse stato invitato e avesse promesso di partecipare, come ha sottolineato la fotografa rispondendo alle domande dei suoi follower. Garibaldi, che in questi giorni sta lavorando per il Grande Fratello, non ha partecipato ai festeggiamenti e ha inviato un messaggio di auguri tramite Instagram.

Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

"Sono stata una grande amica per Giuseppe, gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero. E' scomparso, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno, aveva promesso che sarebbe venuto allo scoccare della mezzanotte quando non ci sarebbero stati gli altri inquilini, perché potevo anche capire che non volesse venire perché non andava d'accordo con tutti", ha raccontato Letizia.

"Ho aspettato mesi, ma a questo punto alzo le mani e va bene così. Non ho altro da dire su di lui, penso di essere l'unica ad aver sempre creduto in lui, nei suoi valori, nel suo modo di essere, di averlo tutelato" ha aggiunto Letizia Petris. "Non ci sono video in cui parlo in maniera brutta di Giuseppe, è sempre stato un grande amico, un bravo ragazzo, e lo è ancora. Ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivo. Comunque va bene così".