Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi lavora con la produzione per i casting itineranti del reality show

L'ex concorrente del reality show è diventato il volto del programma. In questi giorni è in giro per i cast itineranti per cercare i nuovi inquilini della prossima edizione.

Giuseppe Garibaldi, in questi giorni, sta lavorando per il Grande Fratello. Il concorrente della scorsa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini è stato scelto per rappresentare la trasmissione di Canale 5 durante i casting itineranti, che in questi giorni stanno selezionando i prossimi coinquilini non famosi del reality show.

Giuseppe Garibaldi al lavoro per il Grande Fratello

Alcune settimane fa, dal suo profilo Instagram, Alfonso Signorini ha dato il via alle selezioni dei prossimi gieffini, coloro che affolleranno la Casa più spiata d'Italia nella stagione che inizierà il prossimo settembre e proseguirà per vari mesi. La durata dell'edizione non è stata ancora annunciata, poiché dipenderà dagli ascolti e dalle decisioni della rete.

Nelle ultime ore, la carovana itinerante del programma si è spostata in Puglia, dove, come nelle altre regioni, centinaia di persone sono pronte a raccontarsi davanti alla telecamera, sperando di superare la prima selezione. Questi provini, che in passato la Gialappa's Band ha raccontato in memorabili collage, sono stati 'sponsorizzati' da Giuseppe Garibaldi, il concorrente calabrese dell'ultima edizione, al centro del gossip per il suo rapporto con Beatrice Luzzi, che in un'intervista ha spiegato la natura del loro legame.

Giuseppe Garibaldi durante i provini itineranti del Grande Fratello

Nella clip condivisa sui profili social del programma di Canale 5, Giuseppe è a Lecce: "sotto una delle tre porte più famose d'Italia, e adesso andiamo a cercare qualcuno che vuole varcare la porta rossa", come spiega lui stesso prima di intervistare alcuni passanti, tutti pronti a immergersi in una delle avventure televisive più coinvolgenti del piccolo schermo.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi organizza un raduno con i fan: ecco dove e quando

Negli scorsi giorni, sono circolati i primi rumors sui concorrenti contattati dalla produzione. Sembra che Alfonso Signorini abbia parlato Vera Gemma, figlia dell'indimenticabile Giuliano, che ha già partecipato a Pechino Express e L'Isola dei Famosi, ed è uno dei profili VIP che il conduttore aspira a vedere nella sua trasmissione. Anche Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, sarebbe stato avvicinato dagli autori, ma il modello ha rifiutato l'offerta. Al Bano, invece, ha smentito di aver chiesto un cachet altissimo per partecipare al reality show.