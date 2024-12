Grande Fratello, la mamma di Shaila a Lorenzo: "Non si tratta così la donna che ami"

Durante la puntata del 23 dicembre del Grande Fratello, un acceso confronto ha visto protagonisti Luisa, madre di Shaila Gatta, e il gieffino Lorenzo Spolverato, ex fidanzato della ballerina. Luisa, che in passato aveva definito Lorenzo una 'brutta persona', ha chiarito la sua posizione e ha affrontato direttamente il ragazzo, dando vita a un dialogo intenso nel Tugurio sotto lo sguardo attento dell'ex velina che li guardava dal confessionale.

Il confronto tra Luisa e il gieffino

Lorenzo ha iniziato chiedendo chiarimenti sulle parole della madre di Shaila, che aveva messo in dubbio la sua persona. Luisa ha spiegato senza troppi giri di parole che le sue affermazioni non avevano nulla a che fare con la sessualità del ragazzo, sottolineando che Shaila ha molti amici gay che frequentano casa senza alcun problema.

"Non sei una brutta persona perché sei gay, se lo fossi. L'ho detto per il tuo atteggiamento irruento verso mia figlia. Ti arrabbi se lei si diverte, la lasci e poi torni a baciarla il giorno dopo. Non si tratta così una donna, specialmente una donna che si ama", ha specificato la mamma della gieffina. Lorenzo, visibilmente scosso, ha ribattuto: "Mi hai etichettato ascoltando voci esterne. Mi dispiace che tu non creda al mio amore per Shaila".

Luisa e Lorenzo nel tugurio

Luisa ha insistito: "Non dico che vuoi farle del male, ma io non condivido il tuo modo di porti con lei". Rispondendo ad Alfonso Signorini, Luisa ha ammesso di essere contenta che la relazione tra Shaila e Lorenzo si sia conclusa, ma ha anche ribadito che entrambi devono mantenere le distanze per il bene di sua figlia: "Non è che domattina poi vai nel suo letto e l'abbracci. Ora è meglio che voi due continuiate questo percorso da soli".

Nonostante il confronto teso, Luisa ha chiarito che, rispetto alla sua precedente incursione nella Casa, questa volta non è venuta a rimproverare sua figlia, ma piuttosto a incoraggiarla a mostrarsi per quella che è. "Non mi sono mai vergognata di te. Sono fiera di te," ha specificato la signora a Shaila.

"Volevo solo che capissi che devi vivere questo percorso senza farti influenzare da Lorenzo", ha poi aggiunto. Prima di lasciare la Casa, Luisa ha consigliato a Shaila e Lorenzo di provare a costruire un rapporto d'amicizia, evitando conflitti inutili. "Parlate e chiaritevi, ma ora pensa a goderti questo percorso", ha detto rivolgendosi alla figlia, che l'ha abbracciata commossa.

Per stemperare la tensione, Alfonso Signorini ha scherzato con Luisa, chiedendole se la pastiera che stava preparando fosse avvelenata. La madre di Shaila ha risposto con una risata, confermando però che per un attimo aveva pensato di mettere del guttalax nella parte destinata a Lorenzo. Il confronto si è concluso con un abbraccio tra madre e figlia, accompagnato dalle parole di Shaila: "Mamma, so quanto hai fatto per me. Ora voglio solo che qualcuno mi accetti per quella che sono".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Lorenzo Spolverato e la madre di Shaila Gatta.