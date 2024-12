Grande Fratello: Zeudi Di Palma: conversazione proibita con Helena Prestes, ma la regia censura

Non è raro che i concorrenti del Grande Fratello portino nella Casa informazioni dall'esterno, ma ogni volta che accade, queste violazioni fanno discutere pubblico e addetti ai lavori. L'ultima edizione del reality non sembra essere un'eccezione: due episodi recenti hanno riacceso il dibattito sull'integrità del regolamento.

La conversazione censurata tra le due gieffine

Una delle protagoniste del caso è Zeudi Di Palma, entrata nella Casa del Grande Fratello, poche settimane fa, a reality già in corso. L'ex Miss Italia ha subito trovato un grande Feeling con Helena Prestes. L'intesa tra le due si è concretizzata con un bacio che ha fatto pensare che all'interno del format stia nascendo una nuova coppia.

Durante una chiacchierata notturna, Zeudi si è lasciata andare a commenti che non avrebbero dovuto trovare spazio nel contesto del programma. Parlando con la modella brasiliana, la partenopea ha menzionato Paola Benegas agente della modella brasiliana - che seguiva Dayane Mello durante il GFVip 5 - e CEO della Benegas Models & Management, nota agenzia che cura anche gli interessi di un altro concorrente, Lorenzo Spolverato.

"Non è Paola Benegas la tua agente?" ha chiesto Zeudi. La reazione della Prestes è stata evasiva, e la regia, consapevole della delicatezza dell'argomento, ha prontamente interrotto il dialogo cambiando inquadratura. La conversazione è stata censurata, spostando il focus su Javier Martinez e Luca Giglioli, impegnati in una conversazione apparentemente innocua in piscina.

Questo episodio solleva dubbi sulla capacità del programma di mantenere l'isolamento dei concorrenti e sull'effettiva applicazione delle regole volte a impedire che notizie esterne influenzino le dinamiche della Casa. Un altro episodio pochi giorni fa aveva visto protagonista Enzo Paolo Turchi, rientrato nella Casa per impartire lezioni di danza.

Approfittando di un momento di vicinanza con Luca Calvani, il ballerino avrebbe lasciato intendere all'attore toscano alcuni dettagli sul gradimento del pubblico nei suoi confronti. Come abbiamo riportato, fingendo di parlare di coreografie, Turchi avrebbe fatto capire a Calvani quali comportamenti fossero apprezzati, e quali no, dagli spettatori.

La reazione di Calvani non si è fatta attendere: "Ho fatto il protagonista la volta scorsa... So tutto, ho capito tutto, ho capito tardi ma ho capito tutto". Un'affermazione che sembra confermare la ricezione di messaggi esterni, in evidente violazione del regolamento. Questi episodi mettono in discussione la trasparenza del gioco, ma con l'allungamento della durata del reality show sono diventati una prassi.