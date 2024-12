Grande Fratello, la mamma di Shaila Gatta entra nella Casa: l’annuncio a sorpresa della produzione

Al Grande Fratello le sorprese natalizie non mancano mai, e quest'anno l'attesa per il cenone si tinge di emozioni e colpi di scena. Come svelato in un video promozionale trasmesso su Canale 5, il prossimo 23 dicembre, a poche ore dalla Vigilia di Natale, entrerà nella Casa più spiata d'Italia un'ospite d'eccezione: la signora Luisa, madre di Shaila Gatta.

Un arrivo carico di aspettative

La mamma dell'ex velina non sarà lì solo per una visita, ma avrà il compito di preparare il cenone per i concorrenti, promettendo una serata ricca di sorprese, confronti e, perché no, qualche tensione. L'ingresso della signora Luisa arriva in un momento già turbolento per la figlia Shaila e Lorenzo Spolverato, al centro di recenti dinamiche nella Casa.

Tra i due ragazzi la tensione è palpabile e la loro relazione potrebbe essere arrivata al capolinea, come ha confidato la ballerina a Eva Grimaldi e Stefania Orlando. La signora Luisa era già entrata nella Casa nella puntata del 9 dicembre per mettere in guardia la figlia: lei non considera Lorenzo una brava persona e, inoltre, starebbe mentendo alla figlia. "Lui è gay", le ha sussurrato prima di lasciare la Casa.

Lorenzo si troverà nuovamente di fronte la mamma di Shaila

Durante la diciottesima puntata, Lorenzo Spolverato ha già espresso il suo sconcerto riguardo alle parole della signora Luisa, dichiarando: "Non capisco come mai abbia detto quelle cose. Ma stai tranquilla, Shaila, a me piace la donna. Tantissimo", ma un suo lapsus ha rimesso tutto in discussione. Dal canto suo, Shaila ha cercato di minimizzare la questione, mostrando fiducia in un possibile chiarimento: "Forse i social hanno influenzato mia madre, non so perché abbia detto così. Ma della questione del gay non mi importa nulla".

Grande Fratello, Shaila Gatta a Eva Grimaldi: "ora vorrei un uomo gentile, i miei ex mi hanno anche derubata"

Il promo ufficiale della puntata del 23 dicembre lascia spazio a molti interrogativi: "A Natale nella Casa si fa festa. È tempo di emozioni, ma anche di imprevisti, soprattutto se a preparare la cena arriva lei, la madre di Shaila". Mentre i concorrenti attendono una serata di festa, il pubblico non può fare a meno di domandarsi se questo incontro sarà l'occasione per ricucire rapporti o se darà vita a nuovi attriti.