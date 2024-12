Grande Fratello, Lorenzo Spolverato svela dettaglio inedito sulla sua sessualità per un lapsus? Cosa ha detto

Dopo la puntata di ieri, in cui ha negato di essere omosessuale oggi Lorenzo ha stupito gli spettatori con una frase rivelatoria.

Nella puntata del 16 dicembre del Grande Fratello, diciottesimo appuntamento di questa edizione, i riflettori si sono accesi su una presunta verità riguardante Lorenzo Spolverato. La scorsa settimana la madre di Shaila Gatta durante il suo ingresso nella Casa per consigliare alla figlia di allontanarsi dal modello milanese, aveva lasciato trapelare un sospetto che ha fatto discutere durante tutta la settimana.

Le parole della mamma di Shaila sull'orientamento sessuale di Lorenzo

Prima di lasciare la Casa, la signora Luisa aveva sussurrato a sua figlia "Lui è gay, lo sanno tutti." Ieri sera, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare il video del momento incriminato proprio a Lorenzo Spolverato, generando un confronto immediato. Il gieffino ha risposto con fermezza: "A me piace la donna, Alfonso". Signorini, con la sua consueta ironia, ha replicato: "Non sai cosa ti perdi."

In Casa era presente anche Armando, il padre del modello, che ha voluto difendere il figlio sottolineando: "Se fosse gay non farebbe del male a nessuno, è una sua scelta. L'importante è che lui sia felice." Le parole della signora Luisa hanno riportato in auge alcune voci di gossip che circolano da tempo.

Lorenzo con suo padre

Si mormora che Lorenzo abbia un legame speciale con un noto guru della moda, collegato secondo Giacomo Urtis, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, al marchio Alviero Martini. Sebbene il gieffino non abbia mai confermato tali indiscrezioni, il tema continua a suscitare curiosità e a rimbalzare sui social.

Un dettaglio che riaccende i dubbi

Nelle ultime ore, la questione si è infiammata ulteriormente a causa di una frase pronunciata dallo stesso Lorenzo durante una conversazione con il nuovo concorrente, Maxime Mbanda, entrato nella casa proprio ieri sera insieme a Stefania Orlando e Eva Grimaldi. Parlando del nome della figlia di Maxime, Celeste, ispirato alla canzone Blu Celeste, c'è stato il lapsus del modello.

Grande Fratello, Lorenzo a Shaila: "Non mi va di dire che siamo fidanzati"

Lorenzo ha rivelato: "Ah, a me l'han dedicata. Il mio ex mi aveva dedicato sta canzone." Questa dichiarazione, apparentemente spontanea, ma involontaria, ha subito scatenato il web, con gli utenti che si sono divisi tra chi ritiene la frase un'ulteriore prova delle voci e chi, invece, la interpreta come semplice fraintendimento.