Grande Fratello, Shaila Gatta a Eva Grimaldi: “ora vorrei un uomo gentile, i miei ex mi hanno anche derubata”

La conversazione di ieri sera tra Shaila Gatta ed Eva Grimaldi al Grande Fratello ha rivelato alcuni aspetti profondi delle relazioni passate di Shaila e della sua attuale dinamica con Lorenzo. L'ex velina ha confidato che i momenti di intimità sotto le lenzuola con Lorenzo non siano sempre legati alla passione, spesso servono per confrontarsi su temi importanti.

Shaila rimpiange la sua precedente relazione

Durante uno di questi attimi, Spolverato le avrebbe detto che lei tende a comportarsi come una regina. La ballerina, parlando con l'attrice, ha raccontato cosa ha risposto a quella che sembrava una critica da parte di Lorenzo: "Certo, perché ora io so cosa voglio nella vita. Vorrei un uomo gentile, che mi tratti bene e mi corteggi".

Questa affermazione è nata da esperienze passate. Shaila ha svelato di aver sempre dato molto nelle sue relazioni, non solo in termini emotivi, ma anche economici: "Ho sempre pagato tutto, mi hanno sempre rubato i soldi. Oggi mi piace essere trattata da regina." La ballerina ha poi menzionato Sasà, il suo ex compagno.

Eva Grimaldi ha raccolto le confessioni di Shaila

La giovane lo ha definito un uomo che l'aveva trattata come una principessa: "Con lui ero una principessa e non me lo sono saputa tenere. Un caro saluto a Sasà, a lui non ho saputo dare il giusto valore." Queste parole mostrano il rimpianto per una relazione in cui si sentiva davvero valorizzata e a cui ha già fatto cenno in altre conversazioni all'interno della Casa.

Grande Fratello, Eva Grimaldi a Shaila su Lorenzo e Gabriel Garko: "Ho avuto un amore finto, li riconosco"

Tuttavia, il confronto con Lorenzo ha preso una piega diversa. Shaila ha raccontato di essersi sentita destabilizzata dalla sua risposta: "Anche io sono un re, e poi decido io se trattarti o meno da regina e nel caso quando farlo. La cosa che devi cambiare è il tuo ideale di uomo se vuoi stare con me." Questa affermazione ha mandato la ballerina in tilt, spingendola a mettere in discussione i suoi sentimenti: "Mi ha chiesto se ero innamorata di lui e ho risposto che non lo so più, perché mi ha scombussolata davvero."