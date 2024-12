Grande Fratello, Eva Grimaldi a Shaila su Lorenzo e Gabriel Garko: "Ho avuto un amore finto, li riconosco"

Durante una conversazione tra le due coinquiline, Eva ha ricordato la sua relazione costruita a tavolino con l'attore che fece coming out durante il Grande Fratello Vip

Il confronto tra Shaila Gatta ed alcune delle sue coinquiline al Grande Fratello, come Eva Grimaldi, Mariavittoria e Stefania, mette in luce le fragilità e le complessità della sua relazione con Lorenzo. Le opinioni delle tre donne, pur differenti, convergono su un punto: la relazione sembra vacillare e potrebbe non essere ciò di cui Shaila ha davvero bisogno.

Il giudizio di Eva Grimaldi e il ricordo di Gabriel Garko

Durante una chiacchierata, l'attrice, che ha fatto il suo ingresso nella casa lo scorso lunedì, ha espresso la sua opinione senza mezzi termini, affermando che la relazione tra Shaila e Lorenzo non appare sana né destinata a funzionare. "Non credo a niente," ha detto. "Questo è un copione scritto e recitato male, io li riconosco gli amori veri".

Eva Grimaldi ha poi ricordato la sua relazione con Gabriel Garko: "Io l'ho avuto un amore finto per tanti anni e riconosco quando è vero o finto. E per me il vostro è un amore fasullo. Questo è troppo esagerato e plateale. E visto che ho avuto un amore finto per quattro anni fatto solo di copertine, riesco a riconoscere le cose false e quelle vere".

Stefania è tornata al Grande Fratello lunedì 16 dicemebre

La protagonista de Il bello delle donne ha anche incoraggiato Shaila a riprendere in mano la propria vita, consigliandole di "viaggiare da sola" e aprire gli occhi per riscoprire la propria autostima e lasciarsi corteggiare da qualcuno che le dia ciò che desidera. Colpita dalle parole della nuova coinquilina, l'ex velina ha cercato conforto in Mariavittoria, con cui ha condiviso le sue riflessioni più intime.

Stefania Orlando: "Certi rapporti tirano fuori il peggio dalle persone"

Shaila ha ammesso che Lorenzo evita spesso il confronto, nascondendosi dietro il bisogno di "tempi propri", e che la mancanza di comunicazione pesa enormemente nella loro relazione. Mariavittoria, pur consigliandole di non farsi influenzare dagli altri, ha riconosciuto la profonda sofferenza della coinquilina: "Forse non sono pronta a stare con lui," ha detto la ballerina, aggiungendo di non riuscire più a immaginare un futuro con Lorenzo.

Anche Stefania ha voluto intervenire. La Orlando ha osservato che il rapporto tra Shaila e Lorenzo è minato da orgoglio, permalosità e un costante senso di competizione. Per la nuova concorrente, la mancanza di serenità è evidente: "Ci sono dei rapporti che tirano fuori il meglio ed altri che tirano fuori il peggio dalle persone". "Come amici eravamo meglio," ha risposto l'ex velina.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eva ha molti dubbi su Lorenzo e decide di parlarne con Shaila.