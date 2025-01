Grande Fratello, Shaila Gatta sotto accusa: cattiva educazione e scivoloni a ripetizione

La puntata del 24 gennaio del Grande Fratello è stata teatro di uno scontro infuocato tra Stefania Orlando e Shaila Gatta, con quest'ultima nuovamente al centro delle critiche per comportamenti giudicati irrispettosi e teatrali. A dare voce al malcontento degli spettatori, ancora una volta, Stefania Orlando, che non ha esitato a sottolineare la scarsa autenticità della coppia formata da Shaila e Lorenzo Spolverato.

Stefania contro Shaila e Lorenzo: "Troppo teatrali"

Durante un confronto acceso, la Orlando ha espresso la sua opinione senza filtri: "Per me siete troppo teatrali, questa è la casa di tutti. Devi avere rispetto per gli altri." La showgirl ha poi aggiunto: "La teatralità del vostro rapporto fa pensare che sia tutto costruito. Sembra che recitiate un copione, e questo lo trovo disonesto."

Shaila Gatta: "le brutte figure e la maleducazione", (cit. Morgan)

L'accusa di Stefania ha scatenato una dura replica, l'ex velina ha risposto piccata: "Tu mi stai antipatica. Noi non duriamo? Neanche il suo matrimonio è durato." Un colpo basso che la orlando non ha lasciato passare inosservato: "Ma cosa c'entra? E' durato 15 anni il mio matrimonio. Sei cattiva", ha risposto la shpwgirl, che ha trovato il sostegno di Cesara Buonamici. Nelle precedenti settimane Shaila aveva detto che Amanda Lecciso è inadatta a parlare d'amore perché ha divorziato due volte.

Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello

Non sono mancati altri scivoloni di Shaila Gatta, che durante la puntata si è resa protagonista di commenti poco eleganti. Rivolgendosi a Gessica Notaro, ospite della serata per una sorpresa al concorrente Javier Martinez, Shaila ha risposto in maniera imbarazzante: "Senti, oh, come si chiama?! Non la conosco." Una frase che ha costretto Alfonso Signorini a intervenire per richiamare la ballerina e ribadire il rispetto necessario verso gli ospiti, soprattutto per un personaggio con la storia e il carisma della Notaro.

Inoltre, durante le nomination, Shaila ha lanciato un'altra frecciata velenosa a Stefania Orlando: "Spero di non arrivare così alla tua età". Un commento giudicato dal conduttore e dal pubblico come irrispettoso e fuori luogo, alimentando ulteriormente il dibattito sulla maleducazione di Shaila Gatta. La posizione ferma di Stefania Orlando ha raccolto consensi unanimi sui social, dove molti utenti hanno elogiato la sua schiettezza e maturità. Shaila Gatta, invece, continua a dividere gli spettatori, che si interrogano sulla sua capacità di reggere il confronto e mantenere un comportamento adeguato in un contesto come quello del Grande Fratello.