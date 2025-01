Grande Fratello: Quattro ripescati tornano in gioco e sei concorrenti in nomination

La venticinquesima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 23 gennaio, ha riservato numerosi colpi di scena, a partire dal tanto discusso ripescaggio. Il pubblico ha decretato il ritorno nella Casa di quattro ex concorrenti: Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi, che ora hanno una seconda possibilità per mettersi in gioco sotto il tetto dei Lumina Studios.

La svolta del Grande Fratello

Per la prima volta nella storia del programma, la decisione del "pubblico sovrano" è stata ribaltata, portando al rientro degli ex concorrenti. Alfonso Signorini, durante l'apertura della puntata, ha affrontato le critiche dei coinquilini in Casa, chiarendo il motivo di questa decisione: "Abbiamo l'esigenza di prolungare il programma, che durerà ancora per alcune puntate".

"Serviva rinnovare le storie e le dinamiche nella Casa - ha spiegato il conduttore - È stato lo stesso pubblico che aveva eliminato Helena a darle ora una seconda possibilità. Signorini ha inoltre anticipato che, nelle prossime puntate, entreranno anche nuovi concorrenti per movimentare ulteriormente la vita nella Casa", ha concluso mettendo un punto alle polemiche dei gieffini.

Helena è stata ripescata

I gieffini veterani hanno ottenuto un vero e proprio bonus: in caso di eliminazione, quattro di loro avranno diritto a rientrare automaticamente nella Casa, garantendosi così un'altra chance. Il televoto flash aperto ieri sera ha regalato una seconda vita a Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ma il risultato non è stato comunicato ai gieffini per evitare di influenzare le future nomination. Da ieri sera, inoltre, non esistono più concorrenti preferiti né della Casa né delle opinioniste in studio

Il Grande Fratello è morto e non se ne sono ancora accorti?

Sei concorrenti al televoto

La serata si è conclusa con le nomination, svolte in due modalità diverse: Le donne si sono votate tra loro nella Mystery Room in modo palese. Gli uomini, invece, hanno votato tra di loro utilizzando i piramidali. Al termine delle votazioni, ben sei concorrenti sono finiti al televoto: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Luca Calvani. Il destino di questi sei gieffini sarà deciso dal pubblico. Lunedì sera, uno tra loro dovrà abbandonare la Casa. Queste sono state le nomination: