Grande Fratello, Jessica Morlacchi ritorna sul rapporto con Luca Calvani: “avrei dovuto cacciarlo io”

Prima di entrare nel tugurio con altri cinque ex coinquilini, la cantante ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei suoi rapporti nella Casa.

Jessica Morlacchi ha raccontato senza filtri la sua esperienza al Grande Fratello in un'intervista rilasciata a Chi Magazine. Al centro delle sue dichiarazioni, il rapporto complicato con Helena Prestes e le tensioni nate dalla vicinanza tra Jessica e Luca Calvani, che hanno animato le dinamiche nella Casa.

Jessica e Helena: pace fatta, ma non senza ferite

Dopo lo scontro acceso che le ha viste protagoniste, la cantante ha dichiarato di aver perdonato la modella brasiliana per l'episodio del bollitore. "Quando ci guardiamo si calmano le acque, ci vogliamo bene. È un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come iene, ma siamo fragili."

Helena, dal canto suo, ha spiegato che i loro dissapori avevano radici più profonde, legate a una presunta gelosia per Luca Calvani. "Lei ha visto una cosa tra me e Luca che non è mai esistita. Lui è stato carino, lei magari ha frainteso. Ma è sicuro che Luca si sia avvicinato prima a Jessica che a me. Con il tempo mi sono trovata bene con lui, un bene dell'anima, e a lei non è piaciuto perché vuole le persone tutte per sé."

Le tensioni con Luca Calvani: dalla complicità alle accuse

Jessica ha ammesso di aver provato un forte legame con l'attore toscano, ma la situazione è degenerata. "I miei scontri con Helena a causa di Luca sono durati due settimane. Poi abbiamo litigato per altre provocazioni, creando un circolo vizioso." La cantante ha rivelato un episodio imbarazzante accaduto sotto le coperte, di cui si è parlato anche al Grande Fratello.

"Luca, quella famosa sera, si era preso cura di sé, ha avuto un momento di relax solitario. Io ero accanto a lui e ho sentito tutto. Il giorno dopo ha avuto la bella idea di cacciarmi dal suo letto. Ma come - ho pensato - tu non ti devi permettere, sono io che avrei dovuto cacciarlo."

Luca e Jessica non sono più amici

Nonostante le iniziali aspettative, Jessica ha ammesso che il suo rapporto con Luca si è trasformato in una delusione. "Avevo desiderio di innamorarmi, ho sempre visto grandi storie d'amore al GF, ma non ho trovato la persona giusta. Con Luca c'è stato un rapporto di grande complicità, che poi è andato a sfumare quando ho capito che stava recitando." Jessica non ha risparmiato critiche nei confronti di Amanda Lecciso, la concorrente che ora sembra aver attirato l'attenzione di Luca. "Si è avvicinato ad Amanda, che è la nuova gatta morta. È la nuova Marina La Rosa e non ha finto di imitarla."

L'intervista al magazine, come quella di Helena Prestes, è stata rilasciata prima della puntata del Grande Fratello di lunedì scorso. Attualmente Jessica e Helena si trovano nel tugurio insieme ad altri cinque ex concorrenti, tra cui Eva Grimaldi e Iago Garcia, in attesa del televoto che decreterà il ritorno in gioco di quattro di loro.