Grande Fratello, Giacomo Urtis ha visto le chat tra Lorenzo e il guru della moda: “ora gli credo”

Nuovo capitolo del rapporto tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto, noto al pubblico del Grande Fratello come il guru della moda. Dopo le dichiarazioni sul presunto bacio scambiato con il concorrente del Grande Fratello, circostanza che Lorenzo ha sempre negato, la vicenda ha subito un'inattesa svolta grazie all'intervento di Giacomo Urtis, che avrebbe visionato delle chat compromettenti tra i due.

Giacomo Urtis cambia idea sul guru della moda

L'intervista rilasciata da Saro a Nuovo TV aveva acceso i riflettori sul rapporto con Lorenzo. Secondo Mattia Taranto, i due avrebbero condiviso un momento intimo dopo una serata trascorsa insieme durante la première del film Runner: "Dopo l'evento, abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Mi ha accompagnato a casa e in auto c'è stato un bacio tra di noi. Non è stato un semplice bacetto tra amici, ma qualcosa di molto sentito."

Le parole di Saro, però, sono state fermamente smentite da Lorenzo durante un confronto in diretta al Grande Fratello, generando un acceso dibattito. Il blocco dedicato ai due era stato accompagnato da un duro commento di Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sui social, Urtis aveva dichiarato: "Che figuraccia questo guru," schierandosi a favore della versione di Lorenzo.

Saro Mattia Taranto durante il confronto con Lorenzo

Inaspettatamente, però, Giacomo Urtis ha cambiato idea dopo un incontro chiarificatore con Saro Mattia Taranto. Quest'ultimo avrebbe mostrato delle chat che confermerebbero la sua versione dei fatti. Durante un video pubblicato sui social, Urtis ha spiegato ai suoi follower: "Volevo dirvi una cosa, prima di tutto ho fatto pace con una persona".

"Perché avevo detto una cosa non carina, cioè che non aveva fatto una bella figura, ma adesso ho fatto pace con il guru della moda, che è qui con me - ha detto Giacomo - Amore diciamo che mi hai fatto vedere le chat. Se adesso che ho visto tutto ti credo? Sì ti credo".