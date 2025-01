Grande Fratello, Helena Prestes su Lorenzo Spolverato, nuove rivelazioni: “forse non dovrei dirlo”

Helena Prestes ha deciso di raccontarsi senza filtri in un'intervista rilasciata a Chi Magazine, svelando nuovi dettagli sul suo rapporto con Lorenzo Spolverato e le tensioni vissute nella Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana, già al centro di alcune polemiche per i suoi comportamenti, ha offerto una visione più intima della sua esperienza.

Il rapporto con Lorenzo Spolverato: dalla complicità alla delusione

Helena ha confessato che tra lei e Lorenzo c'era un legame ancor prima dell'inizio del reality. "Forse non dovrei dirlo, ma io e lui ci eravamo già scritti prima di entrare nella Casa. Ci eravamo conosciuti per caso sui social. Un giorno mi ha detto che avrebbe partecipato anche lui al GF, e gli ho risposto che sarebbe stato bello portare un po' di allegria nella Casa."

L'intesa iniziale sembrava promettente, con Helena pronta a supportarlo in ogni situazione: "Gli avevo detto: 'Non ti mollerò mai, anche se mi nomini. So come funziona il Grande Fratello, vedrò sempre il tuo lato migliore'." Tuttavia, la complicità si è incrinata durante il gioco. "Una volta nella Casa, lui si è infatuato, lo ha ammesso, e anche io".

Un confronto tra Helena e Lorenzo

"Poi però è andato a Madrid e ho sentito da lui cose cattive. Mi ha preso in giro e ha scelto Shaila." Helena ha concluso sottolineando la sua predisposizione a rischiare in amore: "Non ho paura di amare, né di guardare negli occhi una persona con cui condivido qualcosa. Rischio, e non mi importa chi sei o da dove vieni."

Il litigio con Jessica e il bollitore lanciato

Nell'intervista, Helena ha anche ripercorso l'episodio che l'ha vista protagonista di uno scontro acceso con l'ex voce dei Gazosa, legato a un gesto apparentemente banale: la richiesta di un pezzo di pane. "Non le parlavo da giorni e quando me lo ha chiesto ho finto di niente, non volevo avere a che fare con lei."

Quella che sembrava una tensione silenziosa è esplosa quando Jessica ha reagito insultandola. Helena ha ammesso di aver provato a mantenere il controllo: "Mi avevano suggerito di andare in confessionale, ma non volevo rifugiarmi, volevo affrontarla." Il culmine è arrivato con un gesto che ha fatto discutere e ha provocato dei provvedimenti disciplinari contro le due protagoniste del litigio.

"Volevo lanciarle dell'acqua, come nei film. Ho preso un bollitore, l'ho svuotato, riempito e cercato di lanciarlo. Quando mi hanno fermata, mi sono sentita ancora più impotente." Le dichiarazioni di Helena sono precedenti alla decisione degli autori di ripescare gli ex concorrenti, da lunedì sera la modella e Jessica sono nel tugurio in attesa del giudizio del pubblico attraverso il televoto.