Grande Fratello, Javier avverte Shaila: “non giocare con i sentimenti delle persone”

La serata di sabato nella Casa del reality show ha visto un ulteriore avvicinamento tra il pallavolista e l'ex velina, tuttavia, come abbiamo visto in questi giorni, tutto è ancora in gioco e la 'scelta' di Shaila non è affatto definitiva.

Il triangolo amoroso tra Shaila, Javier e Lorenzo ha tenuto il pubblico del Grande Fratello incollato agli schermi nelle ultime settimane. La serata di ieri ha visto un importante sviluppo nella 'gara 'tra i due uomini per conquistare il cuore di Shaila, con Javier, il pallavolista, che sembra avere un leggero vantaggio su Lorenzo. Tuttavia, nonostante l'intesa crescente, il primo bacio tra l'ex velina ed il pallavolista non è ancora arrivato, segno che il cuore della ragazza rimane ancora in bilico.

Il gioco delle coppie del Grande Fratello

Durante la serata, Shaila e Javier sono apparsi inseparabili, condividendo momenti di forte complicità. I due hanno persino ballato un romantico lento, guancia a guancia, attirando l'attenzione delle coinquiline, che li incitavano a scambiarsi finalmente un bacio. Javier, tentando di rompere il ghiaccio, ha scherzato dicendo: "Ti do un bacio a stampo e basta", ma Shaila ha respinto l'offerta con un deciso: "Sei fuori". Parole che, curiosamente, la ragazza aveva già rivolto a Lorenzo la sera precedente, anche se in un contesto completamente diverso.

Più tardi, i due si sono ritrovati in giardino per una conversazione più intima. Javier ha ribadito la sua forte attrazione per Shaila, confessando apertamente il desiderio di baciarla. Anche in questa occasione, la ragazza ha rifiutato, mantenendo la sua posizione:"Non lo voglio questo bacio", gli ha detto. Di fronte all'ennesimo rifiuto, Javier le ha chiesto di non giocare con i suoi sentimenti, ma Shaila ha prontamente risposto: "Non sono quel tipo di persona", lasciando intendere che la sua cautela non è un gioco, ma una scelta dettata da altri motivi.

Javier e Shaila nel giardino della Casa

Le critiche di Mariavittoria

Nonostante i segnali di affetto e attrazione reciproca, sembra che la ballerina non abbia ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale all'interno della Casa del Grande Fratello. Nel frattempo, il comportamento altalenante di Shaila non è passato inosservato ed è stato oggetto di commenti tra gli inquilini della Casa.

La più critica è stata Mariavittoria Minghetti, che nelle ultime ore ha anche baciato Tommaso Franchi. "Prima ha detto no a Javier, poi è andata da Lorenzo a dirgli 'ricominciamo', lui ha rifiutato e lei è tornata da Javier," ha osservato la specializzata in chirurgia estetica, sottolineando l'indecisione della coinquilina.

