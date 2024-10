Lorenzo su Shaila e Helena: “Meritano un uomo che…”, nuova polemica al Grande Fratello

Il comportamento del modello milanese è finito nuovamente sotto accusa, suscitando stupore per il silenzio di chi gli sta vicino e non lo rimprovera, aggravando la sua posizione.

Lorenzo Spolverato, il modello milanese che continua a far discutere, si è reso protagonista di un altro episodio controverso all'interno della Casa del Grande Fratello. Questa volta, è andato pericolosamente vicino alla squalifica a causa di una frase ambigua, il cui significato era evidente a tutti. Nonostante la gravità delle sue parole, i suoi coinquilini, tra cui Amanda Lecciso e Michael Castorino, non sono intervenuti per rimproverarlo, alimentando ulteriormente le polemiche.

Il comportamento di Lorenzo Spolverato sotto accusa

Solo pochi giorni fa, si era sollevata la questione dell'irruenza emotiva del modello, sottolineando come il suo comportamento dovesse essere in qualche modo fermato. Spolverato è stato al centro di discussioni per il suo atteggiamento aggressivo, che rischia di oltrepassare i limiti sia nella vita privata che in quella televisiva. E, puntualmente, Lorenzo è tornato a far parlare di sé. Dopo un'accesa discussione con Shaila Gatta, si è sfogato con Amanda Lecciso e Michael Castorino, esprimendo il suo malcontento.

Riferendosi ai litigi con Helena e l'ex velina, Lorenzo ha affermato: "Ci sono stati scontri troppo forti con parole che non mi merito e non mi sono mai meritato. Non ho mai insultato loro fino a due giorni fa, fino alla puntata sono sempre stato corretto buono.Ho sempre cercato di chiarire ed essere calmo e tutto, invece si meritano un uomo che... guarda non fatemi parlare".

Lorenzo., Amanda e Micheal nel giardino del GF

L'episodio si è scatenato dopo un confronto diretto con Shaila, che, come riportato da Biccy, ha raccontato la vicenda a Pamela Petrarolo: "Gli ho detto chiaramente che siamo solo amici, punto e basta. Lui mi ha risposto dicendo di essersi sentito sbagliato. A quel punto mi sono infuriata: 'Scusa? Sbagliato? Ma sei pazzo? Come ti permetti? Sei fuori di testa!'". Shaila ha poi aggiunto: "Io so bene cosa significa essere sminuiti, non permetterò a nessuno di farmi sentire così. Lorenzo si comporta da codardo, e non lo dico come un'offesa, ma come una descrizione di come si sta comportando".

Lorenzo Spolverato non è nuovo a queste uscite infelici. Nelle prime settimane del reality, ha già pronunciato frasi che hanno scatenato diverse polemiche, come: "Perché l'amore tossico non è amore?", oppure "Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, vi dico la verità". L'episodio più grave ha visto il modello rivolgere parole minacciose a Helena, stringendole le gambe con forza e dicendole: "Le prendi, le prendi". A questo punto, la domanda è inevitabile: quanto ancora tollererà il Grande Fratello questo comportamento?