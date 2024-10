Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso: il primo bacio nella Casa, Shaila e le sue ship battute

La specializzata in chirurgia estetica e l'idraulico senese si sono scambiati un bacio che le numerose telecamere di Mediaset Extra non hanno ripreso

Nonostante Alfonso Signorini, nelle prime sette puntate del Grande Fratello, si sia concentrato sulle dinamiche tra Helena, Lorenzo, Javier e Shaila, un'altra coppia sta lentamente emergendo all'interno della Casa. Si tratta di Tommaso Franchi, l'idraulico senese, e Mariavittoria Minghetti, specializzata in chirurgia estetica. I due sono stati i primi coinquilini a scambiarsi un bacio, un gesto affettuoso che, tuttavia, è sfuggito alle telecamere di Mediaset Extra, impegnate a seguire altre dinamiche all'interno della Casa.

Grande Fratello: La storia nascosta tra Tommaso e Mariavittoria

Nonostante l'assenza di riprese, il bacio non è rimasto un segreto. Entrambi i protagonisti ne hanno parlato apertamente: la specializzata in chirurgia estetica si è confidata con Amanda Lecciso, mentre Tommaso ha raccontato tutto a Luca Calvani. Mariavittoria ha descritto il suo interesse per Tommaso come un sentimento in crescita, pur riconoscendo che la loro relazione è ancora in una fase iniziale: "C'è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso".

"Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Mi piacerebbe conoscerlo fuori e portarlo nel mio contesto, non mi precludo nulla - ha continuato Mariavittoria - Se fossi fuori, lo porterei a cena, ad esempio. Però il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Mi piace stare abbracciata con lui, voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo".

Mariavittoria nella prima puntata del GF

Anche Tommaso ha confermato l'interesse per Mariavittoria. Parlando con Luca Calvani, che con curiosità gli ha chiesto dettagli sul loro bacio, l'idraulico ha ammesso, seppur con un certo imbarazzo: "Sì, ce lo siamo dati". Non contento, l'attore ha continuato con il suo fuoco di fila di domande: "Ma ti è garbato? Vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l'avresti detto diversamente".

E ancora: "Cosa c'ha che non va? Lei è bella, ma non balla? Ma cosa? ", Tommaso ha replicato: "Non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina". La storia tra i due, dunque, procede lentamente, ma entrambi sembrano aperti alla possibilità di approfondire il loro legame, sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello.