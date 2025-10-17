Grande Fratello, Ivana Castorina: “Temo per mio marito, ma non voglio più tacere"

Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha deciso di aprirsi completamente ai suoi compagni d'avventura, condividendo per la prima volta il suo intenso percorso di transizione. La gieffina siciliana ha parlato del sostegno ricevuto dalla madre e delle difficoltà affrontate nel mostrarsi per quella che è realmente, raccontando un frammento di vita che ha commosso tutti.

Il sostegno della madre: "Ha capito che stava salutando il figlio per abbracciare la figlia"

Ivana ha ricordato con emozione il momento in cui ha affrontato la madre per raccontarle la verità sulla propria identità: "Quando ho affrontato la discussione con mia madre, lei mi ha detto che forse era solo un momento. Io ho fatto la valigia e le ho detto che quella sarebbe stata l'ultima volta che mi avrebbe vista. Lei si è messa davanti alla porta e mi ha detto che mi avrebbe supportata". Con il tempo, la madre ha compreso la profondità di quella scelta e l'importanza di accogliere la nuova identità della figlia: "Quelle sono state le ore più brutte della sua vita perché aveva paura di non rivedermi più. Lì ha capito di essere pronta a dire addio al figlio e ad abbracciare sua figlia.

L'incontro con il marito e la scelta del nome

Ivana, che ha raccontato a Ivana e Grazia come in passato abbia pensato al suicidio, ha poi rivelato come ha conosciuto suo marito, rievocando il momento in cui ha capito che lui era l'uomo giusto con cui condividere la sua vita: "Eravamo in una località vicino Catania. L'ho notato subito, ma avevo paura di aprirmi. A un certo punto, ho deciso di interrompere la frequentazione, dicendogli che non ero pronta".

Ivana e suo marito Toni Zagari

L'uomo, però, non si è arreso e le ha detto di essere pronto ad aspettarla, perché si era innamorato di lei: "A quel punto gli ho spiegato tra le lacrime. Lui mi ha preso le mani e mi ha detto: 'Basta, sei una splendida donna con un bagaglio'. Da allora sono passati quattro anni, di cui tre di matrimonio." Ivana ha spiegato di temere le conseguenze della sua confessione al Grande Fratello. Ha detto di pensare a casa e a ciò che suo marito potrebbe vivere in seguito alle sue parole, poiché tutti le avranno sentite.

Pur riconoscendo che il marito è una persona forte e strutturata, ha ammesso di aver paura che lui possa non voler gestire la situazione derivata dalla sua grande esposizione. "Però è arrivato il momento di avere voce e di urlare. Se riuscirò ad aiutare anche solo una persona e a far ricredere un genitore, per me sarà una vittoria". Nel corso del racconto, Ivana ha spiegato anche il significato della sua scelta di nome: "Ivana è lo stesso nome di battesimo che ho solo modificato dal maschile al femminile. Rappresenta me stessa e la donna che sono sempre stata".