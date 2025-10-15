Grande Fratello, Ivana Castorina: "cercavo sul web metodi per togliermi la vita"

Una notte ricca di confessioni per Ivana Castorina che, parlando del suo passato, ha raccontato a due coinquiline di come e perchè abbia provato a togliersi la vita

La notte appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello è stata ricca di confessioni. Tre gieffine si sono sedute nel giardino dei Lumina Studios e hanno deciso di aprirsi raccontando alcuni capitoli dolorosi delle loro vite. Si tratta di Grazia Kendi, Ivana Castorina e Giulia Soponario.

Nelle prime ore di permanenza nella Casa, Grazia ha confidato gli abusi subiti quando aveva solo otto anni, una situazione dolorosa aggravata dal fatto di non essere stata creduta."Mi sentivo dire che cercavo attenzioni", ha ricordato Grazia nella giornata di ieri.

Giulia Soponario, invece, nelle prime ore di permanenza nella Casa ha svelato di essere stata rapita da bambina, un episodio che per il momento non è stato ancora approfondito. Ma ieri è stata Ivana ad aprire il suo cuore alle sue coinquiline prima di svelare di essere una donna trans, ha condiviso di aver tentato il suicidio due volte per i disagi che avvertiva quando era piccola.

Ivana Castorina

Il racconto di Ivana Castorina

"Io già da piccola avvertivo un forte disagio, non capivo bene. Mio padre nel frattempo è scomparso. Mia madre ha iniziato una relazione con quello che è diventato suo marito e successivamente il padre di mio fratello, ma poi è finita male, ma non ne posso parlare, perché non è giusto nei suoi confronti, perché l'ho perdonato. Da mia mamma sono mancate le carezze, è sempre stata dura, ma giusta".

Un diciottesimo compleanno segnato da pensieri oscuri

Ivana, poi, riferendosi al suo percorso di transizione ha detto di aver preso da sola una decisione importante nella vita. La donna ha poi raccontato un episodio molto intimo e doloroso della sua vita: il giorno del suo diciottesimo compleanno. Un momento che per molti rappresenta la festa della maturità e della rinascita, per lei fu invece un giorno di profonda sofferenza, segnato da pensieri oscuri e da un forte senso di smarrimento.

"Perché muoiono i bambini e non io?". Volevo morire. Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi. Non so se potevo dirlo. Andavo negli internet point a cercare sul web metodi per togliermi la vita. C'era il mezzo più comune e l'ho provato. Provavo e non riuscivo a finire e mi dicevo 'sei sbagliata e pure codarda'. Un racconto, riportato da Biccy, che ha scosso Giulia e Grazia**, che l'hanno abbracciata per confortarla.

