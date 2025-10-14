Grande Fratello, Grazia Kendi svela il motivo delle sue reazioni: “Non mi hanno creduta a 8 anni”

La gieffina confessa il trauma che la perseguita da quando era bambina e racconta come la mancanza di fiducia degli altri l'abbia segnata per sempre e la porti a reagire quando non viene creduta.

Nella terza puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 13 ottobre, uno dei momenti più intensi è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Grazia Kendi. Dopo le ore trascorse nel tugurio insieme a Omer e Francesco, dove era finita per decisione dei suoi coinquilini, la concorrente ha dovuto affrontare una nuova ondata di emozioni forti.

Durante la puntata, Grazia ha vissuto l'eliminazione di Giulio Carotenuto, con cui aveva instaurato un legame molto profondo, e poco dopo è arrivata anche la sua nomination al televoto per l'eliminazione. A ferirla più di tutto è stata la scelta di Jonas Pepe, che lei considerava un amico sincero.

Jonas spiega la sua nomination: "A volte Grazia ha reazioni troppo esagerate"

Mattia Pepe ha motivato la sua scelta con parole che hanno sorpreso molti telespettatori: "So che sembra strano, ma nomino Grazia. A volte ha delle reazioni troppo esagerate. Il secondo giorno mi ha confessato delle cose che non mi sentivo all'altezza di sapere. Mi sono reso conto che qui dentro devo fare le nomination senza considerare la storia passata delle persone. In questi giorni non mi sono sentito di starti troppo vicino."

Jonas e Grazia (di spalle)

Grazia si confida: "Non sono arrabbiata, ma soffro per la distanza"

Dopo la puntata, la giovane si è lasciata andare a un pianto liberatorio, confidandosi proprio con Jonas: "Sto male per Giulio, non per te. Prima è uscita Anita e ora lui. Ma perché? Non capisco come il pubblico abbia deciso di eliminarlo. Per me solo batoste."

Jonas, colpito dalla calma con cui Grazia ha accolto la sua nomination, le ha confidato di non riuscire a comprendere come non provasse rabbia per lui: "Per alcune cose ti arrabbi, e per questa no? È un paradosso."

La risposta di Grazia è arrivata con la sincerità che la contraddistingue, ricordando come in passato non è stata creduta e le è stata data della bugiarda: "Le cose che mi fanno arrabbiare sono quelle che mi portano al limite. Odio sentirmi dire che dico le bugie. È il limite della mia vita, perché ci sono persone che la pensano come te."

Infine Grazia Kendi ha confessato: "Ho perso la causa perché mi hanno dato della bugiarda. Non hanno creduto a una bambina di soli 8 anni. Io pensavo di averla superata, ma non è così. Qui ho capito definitivamente che non l'ho superata del tutto. Per questo, se mi danno della bugiarda, mi arrabbio. Ritorno a quel periodo, quando non mi hanno creduta. Mi sentivo dire che cercavo attenzioni. È la cosa che più mi fa incavolare."

