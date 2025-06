Grande Fratello, indiscrezione hot su un ex concorrente dell’ultima edizione: “Animatore notturno per ricchi”

Le luci dei riflettori dei Lumina Studios si sono spente il 31 marzo, ma alcuni ex concorrenti del Grande Fratello continuano a far parlare di sé, finendo spesso sulle pagine del gossip per via delle loro storie d'amore - finite o ancora in corso. E mentre i fan del reality si interrogano sul futuro del programma, nuove indiscrezioni hanno iniziato a circolare, alimentando la curiosità del pubblico.

Dagospia scatena la curiosità con un indovinello

Secondo le ultime voci, la prossima edizione del reality - che dovrebbe tornare su Canale 5 il prossimo settembre - sarà ribattezzata Grande Fratello Gold. Il motivo? Nella Casa entreranno ex gieffini che hanno fatto la storia del programma, sia nelle versioni Vip che in quelle Nip. Un'edizione con i volti più iconici del reality.

Alberto Dandolo su Dagospia, ha anticipato novità interessanti riguardo la formazione del cast degli opinionisti. Archiviata l'esperienza di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, a prendere il loro posto potrebbe essere Anna Pettinelli, nome già ben noto al pubblico televisivo. Al suo fianco, si fanno i nomi di Stefania Orlando e - sorpresa - anche di qualche ex concorrente maschile dell'ultima edizione.

Anna Pettinelli

Ma non è finita qui. Dandolo, noto per i suoi messaggi enigmatici e allusivi, ha lanciato un'indiscrezione che ha lasciato molti fan a bocca aperta. Il giornalista ha pubblicato sul sito un messaggio criptico che riguarda un ex concorrente della diciottesima edizione del Grande Fratello.

"Chi è quel concorrente dell'ultima edizione che, in una grande città, è noto per ammaliare con la sua più 'indecente virtù' benestanti professionisti in cerca di trasgressione? E quanto rende questa sua attività da 'animatore notturno'? Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo..."

Il messaggio, volutamente vago e costruito per alimentare il mistero, ha scatenato il popolo dei social, che ha iniziato a fare supposizioni sui possibili protagonisti del gossip. Nessun nome è stato fatto direttamente, ma le ipotesi si moltiplicano e coinvolgono praticamente tutti gli ex abitanti della Casa più spiata d'Italia.

Intanto, resta confermata - almeno secondo le indiscrezioni - la presenza di Alfonso Signorini al timone del programma anche per la prossima stagione. Il conduttore, punto fermo del reality, si prepara a guidare una nuova edizione che si preannuncia piena di sorprese, ritorni clamorosi e potrebbe durare addirittura nove mesi.