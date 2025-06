Grande Fratello, pensavate che 6 mesi fossero troppi? La durata dell'edizione Gold vi lascerà a bocca aperta

Il Grande Fratello tornerà a settembre con una nuova edizione che, stando alle indiscrezioni, non soltanto dovrebbe essere Gold, per festeggiare i primi 25 anni del reality, ma che potrebbe anche essere la più lunga di sempre.

Premessa doverosa: al momento si tratta solo di rumor ma, come riportato da Bubinoblog, il prossimo Grande Fratello potrebbe durare ben più di 6 mesi, da settembre 2025 a giugno o luglio 2026, prendendo così il posto dell'Isola dei Famosi, che tornerebbe solo l'anno successivo.

I motivi di una simile scelta? Sono essenzialmente due: in termini di costi, il GF costa molto meno rispetto all'Isola. Inoltre, nonostante nell'ultima stagione gli ascolti non abbiano premiato nessuno dei reality Mediaset, tuttavia la casa più spiata d'Italia può contare su un pubblico molto più "fedele" rispetto all'Isola.

La difficoltà, però, potrebbe essere non di poco conto: quanti sarebbero disposti a rimanere isolati dietro la porta rossa per 8/9 mesi?

Le novità del Grande Fratello Gold

Alfonso Signorini e Stefania Orlando

Di certo c'è ancora molto poco rispetto alla prossima edizione del reality di punta dell'ammiraglia Mediaset. Stando alle voci circolate negli scorsi giorni, Alfonso Signorini dovrebbe tornare a condurre il Grande Fratello anche in versione Gold. Per l'occasione avrebbe però richiesto il cambio delle opinioniste: via Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici (che potrebbe approdare a Pomeriggio Cinque), i nomi più accreditati per il futuro sarebbero quelli di Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Tutto però è ancora in fase di trattativa.

Ancora nessuna informazione, invece, dal fronte dei concorrenti: il Grande Fratello Gold dovrebbe prevedere la presenza nel cast di ex gieffini, che fossero già VIP o Nip prima di entrare nella casa. C'è chi dice, invece, che i concorrenti storici rappresenteranno solo una parte del cast: l'altra metà dovrà essere pescata tra i non-famosi che verranno provinati nelle prossime settimane.

Mentre all'Isola dei Famosi si accendono gli animi , insomma, Canale 5 guarda già oltre, a quello che succederà nei palinsesti a partire da settembre.