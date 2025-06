Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: amore in pausa? Il silenzio social fa discutere

L'ultima edizione del Grande Fratello ha visto nascere numerose coppie, alcune delle quali continuano a vivere serenamente la loro storia d'amore anche fuori dalla Casa. Tra queste, Javier Martinez e Helena Prestes sono stati recentemente avvistati insieme a Capri, felici e complici. Ma non tutte le relazioni nate sotto i riflettori sembrano procedere allo stesso modo, sul web si parla di una crisi tra Mariavittoria e Tommaso.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: amore al capolinea?

I due ex gieffini, che avevano conquistato il pubblico con la loro dolcezza e riservatezza, sembrerebbero attraversare un momento difficile. Da quando si sono spente le luci dei Lumina Studios, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono tornati alla loro vita di sempre: lei, specializzata in chirurgia estetica; lui, idraulico che esercita principalmente a Siena, la sua città natale. A differenza di altri ex concorrenti, Mariavittoria e Tommaso hanno scelto un profilo basso nel post-reality, partecipando a pochi eventi pubblici e mantenendo un comportamento sobrio e riservato.

Spariti dai social: i fan si allarmano

Negli ultimi giorni, però, la coppia è completamente scomparsa dai social. I fan, che li seguono fin dai primi giorni della loro conoscenza nella Casa più spiata d'Italia, hanno iniziato a preoccuparsi. I Tommavi, fanbase ufficiale dei due, teme che questa improvvisa assenza sia il segnale di una crisi in corso.

Mariavittoria

A dare man forte a queste voci è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. Una follower ha raccontato: "Ho chiesto a un'amica di Mariavittoria e di sua mamma il motivo di questa sparizione dai social e lei si è lasciata scappare alcune cose. A quanto pare, i ragazzi stanno attraversando un momento difficile, discutono spesso e non si mostrano più insieme perché stanno cercando di risolvere la situazione."

Solo voci o c'è del vero?

Naturalmente, al momento si tratta solo di ipotesi. Altre fonti, infatti, raccontano un'altra versione: secondo alcuni, Mariavittoria e Tommaso sarebbero in vacanza insieme su un'isola della Toscana, più precisamente all'Isola d'Elba. Il loro silenzio social sarebbe quindi una scelta consapevole, dettata dalla voglia di vivere la relazione lontano dai riflettori. Secondo questa versione, i due avrebbero deciso di non condividere nulla online semplicemente per godersi qualche giorno di relax tra sole e mare, senza interferenze esterne.

Crisi o pausa social?

La verità, come spesso accade, potrebbe trovarsi nel mezzo. In attesa di un chiarimento da parte dei diretti interessati, i fan continuano a sperare che la coppia riesca a superare questo momento, qualunque esso sia. Nel frattempo, Mariavittoria e Tommaso restano tra i protagonisti più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello: discreti, autentici e forse proprio per questo così seguiti.