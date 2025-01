Grande Fratello, Helena racconta lo scontro con Ilaria Galassi: "Ho avuto paura e l'ho spinta"

La ventesima puntata del Grande Fratello si è conclusa con un epilogo a dir poco controverso. Subito dopo la diretta, secondo quanto emerso, Ilaria Galassi e Helena Prestes sarebbero quasi arrivate alle mani. La scena, ritenuta troppo accesa, è stata censurata dalla regia di Mediaset Extra, che segue il programma 24 ore su 24. Tuttavia, i racconti dei concorrenti stanno facendo luce su quei momenti concitati.

Lo scontro e il racconto dei concorrenti

Il faccia a faccia tra le due coinquiline è nato dopo la nomination. Helena, nella Mystery Room, alzando la carta con la fotografia di Ilaria, ha spiegato che uno dei motivi per cui aveva deciso di puntare il dito verso la coinquilina erano state le parole che Ilaria aveva detto a suo figlio Riccardo nella puntata precedente, quando gli aveva chiesto se il padre si fosse fatto un'amichetta. La Galassi, sentendo nominare suo figlio, era andata su tutte le furie.

Chiara Cainelli, al momento del litigio, ha urlato a Stefania Orlando: "Le sta mettendo le mani addosso." Un altro dettaglio importante lo ha riportato Lorenzo Spolverato, rivelando a Eva Grimaldi: "Lei sta molto male, non l'avete vista anche oggi? Lunedì sera ho dovuto prenderla di peso e portarla in Confessionale", mentre una delle autrici la richiamava.

Ilaria si aspetta un provvedimento disciplinare dopo il litigio con Helena

La stessa attrice aveva raccolto le paure di Ilaria, che si preoccupava di rimanere sola nella Casa dopo l'abbandono di Pamela Petrarolo: "Mi aveva confidato che temeva di restare sola. Mi ha detto: 'Mi conosco, parto in quinta'. Le ho risposto che così non va bene, altrimenti accadono cose come questa, ed è molto brutto."

Helena Prestes, parlando con Zeudi Di Palma, ha descritto l'apprensione provata durante lo scontro, sottolineando che temeva di essere colpita al viso: "Ho avuto paura che mi toccasse il viso, poi l'istinto mi ha fatto spostarla. Spero che se ne parli e venga squalificata. Credo sia giusto." Ha aggiunto: "Io non dico niente perché non mi interessa, ma non si deve mai più avvicinare a me così, perché poi devo difendermi." Luca Calvani ha raccontato che dopo il litigio Helena ha avuto una crisi di panico nel confessionale.