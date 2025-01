Grande Fratello, Helena Prestes ha avuto un attacco di panico: Il racconto di Luca Cavani

Le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello continuano a far discutere, questa volta a causa delle reazioni scatenate dalla crisi di panico vissuta da Helena Prestes. L'episodio ha coinvolto direttamente Luca Calvani, presente durante l'accaduto, e ha innescato una serie di polemiche, soprattutto per alcune dichiarazioni di Lorenzo Spolverato, che molti hanno giudicato insensibili.

La crisi di Helena e il racconto di Luca Calvani

Dopo la ventesima puntata del reality show c'è stata una violenta lite tra la modella brasiliana e Ilaria Galassi, quest'ultima ha accusato Helena di aver messo in mezzo il figlio durante le nomination. Prima che la regia mutasse la diretta si è sentita anche una voce dire "le mette le mani addosso".

In seguito a questa discussione Helena, all'interno del Confessionale avrebbe avuto un forte attacco di panico. A raccontare quanto accaduto è stato Luca Calvani, che ha descritto a Giglio l'esperienza come particolarmente difficile: "Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale. Ero da solo con lei, ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito, non sapevo cosa fare. Non la potevo nemmeno... non si faceva toccare."

Luca Calvani ha assistito alla crisi di panico di Helena

Luca ha sottolineato la gravità della situazione e il suo senso di impotenza di fronte alla sofferenza di Helena, che si è isolata, incapace di essere confortata. La crisi della brasiliana è stata discussa anche da Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, ma quest'ultimo, come troppo spesso gli succede, pur di andare contro la Prestes, ha usato frasi fuori luogo.

Lorenzo avrebbe paragonato la situazione di Helena a quella di Shaila Gatta, protagonista di precedenti tensioni, affermando: "Qui avete dato dell'aggressiva a Shaila e a Helena no perché ha avuto questa cosa che dite voi? Ma ti posso dire? Sti caz.i! Ma poi quale crisi di ansia, ha 35 anni, basta difenderla sempre e andare incontro."

C'è da sottolineare come anche dopo l'episodio di Marco Bellavia di due anni fa, all'interno della casa i concorrenti continuano a fare diagnosi sui propri coinquilini senza averne i mezzi e le capacità. La stessa Helena ieri, parlando di Jessica Morlacchi, aveva detto che l'ex cantante non soffriva di depressione perchè l'avevano analizzata sotto tutti i punti di vista, riferendosi probabilmente ai test psicologici che vengono fatti ai concorrenti prima di essere ammessi al programma.