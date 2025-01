Grande Fratello, Helena Prestes a Zeudi Di Palma: “non ho voglia di convincere nessuno a stare con me”

Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello continuano a evolversi, con Helena Prestes al centro di tensioni crescenti e confronti accesi. La modella brasiliana ha vissuto momenti difficili negli ultimi giorni, tra scontri con Jessica Morlacchi e l'allontanamento da Zeudi con cui c'è stato un confronto diretto nelle ultime ore

Il litigio che ha infuocato la Casa

L'origine dello scontro tra Helena e Jessica sembrava banale, legata a un gesto quotidiano: la mancata condivisione del pane. Tuttavia, la tensione tra le due è rapidamente salita quando Jessica ha iniziato a rivolgere insulti diretti, chiamando Helena imbecille in più occasioni.

Nonostante le richieste della modella di smetterla, Jessica ha insistito, esasperando Helena che, in un momento di rabbia, ha cercato di versarle addosso l'acqua fredda del bollitore. Il gesto è stato fermato in extremis da Javier Martinez e Maxime Mbanda, ma Helena ha successivamente lanciato il bollitore e pronunciato insulti pesanti nei confronti della cantante.

Il confronto con Zeudi

Nelle ore successive agli scontri, Helena ha vissuto un progressivo distacco da Zeudi con cui aveva instaurato un rapporto di complicità dopo l'ingresso dell'ex Miss Italia nella Casa. Ieri sera è arrivato un confronto diretto con la partenopea, che ha deciso di affrontare apertamente la questione: "Ci sono tante persone che mi domandano perché io e te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso", ha esordito Zeudi

Helena Prestres ha allontanato Zeudi

"Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù," ha dichiarato Zeudi, evidenziando una certa amarezza. La giovane ha poi accusato Helena di egoismo, sottolineando come la modella non tenga conto della sensibilità altrui nei momenti di difficoltà: "Tanti qua dentro hanno il proprio vissuto, la propria storia, il proprio passato, ma quando tu stai male non prendi in considerazione la sensibilità degli altri."

Helena, colpita dalle parole di Zeudi, ha cercato di spiegare il proprio punto di vista, ribadendo il suo bisogno di isolamento nei momenti di sofferenza: "Io, quando sto male, cerco di stare da sola." Nonostante le tensioni, Helena ha cercato di riportare il dialogo su un piano costruttivo, chiarendo la natura del loro legame: "Zeudi, io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, io sto cercando di riavere la mia amica con cui rido e mi diverto senza pensare al gioco Tu devi crescere, sei una ragazzina prepotente io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il confronto tra Helena e Zeudi.