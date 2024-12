Grande Fratello, Helena Prestes a Zeudi Di Palma: ”immagino come sarebbe avere una vita fuori con te”

Il rapporto tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes si conferma uno dei più complessi e discussi di questa edizione del Grande Fratello. Dopo una serie di alti e bassi, culminati in baci a stampo e sospetti sulla vicinanza di Helena con Javier Martinez, le due concorrenti hanno avuto un chiarimento che ha sorpreso i telespettatori e acceso l'entusiasmo dei fan della coppia.

La confessione di Helena

Durante un confronto sul letto di una delle camere, la brasiliana si è aperta con Zeudi, confessando i suoi sentimenti in modo inaspettato. "Vedo tante cose belle in te," ha detto la modella brasiliana. "A volte, quando siamo abbracciate, immagino come sarebbe avere una vita fuori, viaggiare, stare insieme a casa mia".

"Ma io non sono pronta per avere un rapporto con un'altra persona - ha aggiunto - spero che tu mi capisca. Sono molto più complessa di altri con cui parli qui dentro." Queste parole hanno messo in luce il conflitto interiore di Helena, divisa tra l'attrazione per l'ex Miss Italia e il timore di impegnarsi in una relazione più profonda.

Zeudi durante una live del Grande Fratello

La reazione di Zeudi

La partenopea, che nelle ultime ore aveva confidato a Shaila Gatta e ad altri coinquilini i suoi dubbi su Helena, ha risposto con una certa tranquillità, nonostante l'apparente rifiuto. "Ma neanche io sono pronta," ha replicato l'ex Miss Italia. "Devi stare serena. Io però ti rimprovero la tua mancanza di sincerità nei miei confronti, o meglio una tua omissione. Vedo che sei sempre più vicina a Javier."

Zeudi ha poi ammesso la propria confusione, sottolineando di avere fiducia in Helena ma di non riuscire a comprenderla pienamente: "Con te sono felice, ma sono confusa. Vorrei avere un bel rapporto con te e costruire qualcosa. Uscita da qui, io vorrei frequentarti e stare tranquilla, perché sento che potrebbe nascere qualcosa di bello tra noi."

Con Helena che cerca di definire i propri sentimenti e Zeudi che lotta con le proprie insicurezze, o le proprie strategie, il loro legame potrebbe evolversi in modi inaspettati. Resta da vedere se riusciranno a trovare un equilibrio dentro la Casa. La loro storia, intanto, è diventata uno dei punti focali di questa edizione del Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeudi Di Palma affronta un chiarimento con Helena Prestes riguardo il futuro della loro amicizia.