Grande Fratello, Sara Mattia Taranto torna su Lorenzo Spolverato: “Era giusto dire la mia verità”

Uno dei misteri più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello riguarda il presunto rapporto tra Lorenzo Spolverato e un sedicente "Guru della moda". Per settimane, magazine, social network e siti web hanno speculato sull'identità di questa figura. Durante una diretta del reality, Lorenzo aveva smentito con fermezza l'esistenza del presunto guru, ribadendo la sua eterosessualità. Tuttavia, questa dichiarazione non è bastata a spegnere le polemiche e i dubbi.

L'incontro tra Lorenzo e il fashion designer

Il caso ha avuto un ulteriore sviluppo quando il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti ha rintracciato il "guru", la cui esistenza era stata confermata anche da Giacomo Urtis, chirurgo estetico e volto noto della televisione. Il personaggio in questione si chiama Saro Mattia Taranto, un giovane fashion designer di Milano.

In un'intervista esclusiva, Taranto ha ammesso di aver conosciuto Lorenzo Spolverato durante un evento mondano, la presentazione del film Runner. Secondo quanto dichiarato, tra i due ci sarebbe stato solo un bacio appassionato, un momento sentito ma privo di ulteriori implicazioni, poiché "non ero così coinvolto emotivamente da sentire il desiderio di andare oltre", ha spiegato Saro.

La foto di Saro Mattia Taranto e Lorenzo Spolverato

Le accuse dei fan

La questione non si è conclusa qui. Nelle ultime ore, Saro Mattia Taranto è stato preso di mira dai follower della coppia Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato, che lo hanno accusato di mentire per attirare l'attenzione dei media e, forse, garantirsi un posto nella Casa del Grande Fratello. Le critiche sono arrivate in massa sui social, con accuse che mettevano in dubbio la sincerità del giovane stilista e la veridicità delle sue dichiarazioni.

La risposta di Saro Mattia Taranto sui social

In un video condiviso sui suoi profili social, il fashion designer ha voluto chiarire la sua posizione. Ha spiegato che la decisione di rilasciare l'intervista è arrivata dopo la diffusione di alcune foto che lo ritraevano insieme a Lorenzo Spolverato. "Mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere", ha affermato.

Nel video, Taranto ha sottolineato il suo impegno per la trasparenza, aggiungendo che preferisce essere onesto anche a costo di subire critiche o conseguenze negative. Il giovane stilista ha concluso il suo intervento con una riflessione su una società in cui, secondo lui, prevalgono "filtri, maschere e bugie". Taranto ha dichiarato: "Essere sinceri e onesti è la cosa più bella che si possa fare. Grazie a tutti". Ora, resta da vedere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi o se si spegneranno i riflettori su questo "mistero".