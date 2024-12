Grande Fratello: Zeudi Di Palma e Shaila Gatta accusano Helena Prestes, ma il pubblico le smaschera

Nel fine settimana, Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e attuale concorrente a rischio eliminazione, ha espresso il suo disappunto per il riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nonostante un'iniziale intesa tra Zeudi ed Helena, che aveva portato anche a qualche bacio, il rapporto tra le due sembra essersi raffreddato.

Le accuse di Zeudi e la reazione degli altri coinquilini

La pace tra Javier e Helena, dopo un periodo di allontanamento, ha infastidito la partenopea, che ha condiviso il suo malumore con gli altri coinquilini. Zeudi ha sostenuto di ritenere che Helena non sia mai stata davvero interessata a lei e che i baci tra loro fossero privi di sincerità. Questa dichiarazione ha scatenato un acceso confronto nella Casa.

Luca Calvani e Stefania Orlandi hanno cercato di farla ragionare, sottolineando che stesse assumendo un atteggiamento vittimistico. Tuttavia, Zeudi ha trovato un'alleata in Shaila Gatta che ha colto l'occasione per esprimere le sue perplessità sul comportamento della modella brasiliana.

Helena e Zeudi nel confessionale

L'ex velina, nota per la sua poca simpatia nei confronti di Helena, ha commentato la situazione con Zeudi. "Se a Helena piace Javier, come fa a baciare te sotto le lenzuola? Io non ce la farei, però sono modi di vivere", ha detto, aggiungendo che anche lei sarebbe stata confusa al posto di Zeudi.

Questa dichiarazione, però, non è passata inosservata al pubblico, che ha trovato le parole di Shaila poco coerenti con i suoi stessi comportamenti all'interno della Casa. Molti spettatori hanno sottolineato come la ballerina non sia nella posizione di criticare Helena, considerando il suo flirt con Javier. Durante quel periodo, Shaila si scambiava baci con il pallavolista sotto le lenzuola, ma ha ammesso che in quei momenti pensava a Lorenzo Spolverato.

Al suo ritorno dalla Spagna, ha dichiarato di essersi ritrovata a fissare il letto di Lorenzo mentre era sotto le lenzuola con Javier. Anche Zeudi non è immune da critiche. Pochi giorni fa, è stata vista baciare Alfonso D'Apice in una scena che è stata parzialmente nascosta da un cuscino. Questo comportamento ha ulteriormente alimentato i dubbi dei fan sulla sincerità delle sue dichiarazioni nei confronti di Helena.