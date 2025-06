Grande Fratello, Helena e Javier sorridenti a Milano mentre l’ex Carlo Motta pubblica nuove foto

Carlo Motta torna a far parlare di sé e del presunto triangolo con Helena Prestes e Javier Martinez. Le sue dichiarazioni - in cui conferma incontri con l'ex compagna dopo il Grande Fratello e lascia intendere un possibile coinvolgimento fisico - hanno riacceso il gossip su quella che molti chiamano ormai la "soap" post-reality. Ma nelle ultime ore, la vicenda ha preso una piega ancora più clamorosa.

Nuove foto e tensione social: Motta pubblica (e poi cancella) gli scatti con Helena

Sommerso dalle critiche, soprattutto da parte dei fan della coppia Helevier, Carlo Motta ha deciso di rispondere a modo suo. Nella serata di ieri, ha pubblicato su Instagram una serie di foto inedite scattate a Helena Prestes negli ultimi mesi, affermando che si tratta di prove concrete della loro frequentazione.

Gli scatti mostrerebbero la modella in contesti recenti, evidenziati dalle caption che accompagnano i vari scatti "Cancellerò le storie perché non mi va restino sul profilo. Comunque il motivo di tutto ciò, per chi non lo sapesse, è che nel momento in cui non ho accettato di raccontare frottole prendendo in giro a mia volta la gente, sono stato additato come falso e millantatore", ha scritto in un comunicato allegato. "Non ho bisogno di inventare nulla per campare e non ho nulla da nascondere. Ecco a voi un assaggio del fatto che ci siamo visti e frequentati".

Carlo Motta

Intanto Helena e Javier appaiono insieme, sorridenti a Milano

Mentre Motta difende la sua versione raccontata anche a Fanpage, Helena Prestes e Javier Martinez si mostrano più uniti che mai. Nelle stesse ore in cui l'ex compagno pubblicava le prove della loro frequentazione, la coppia è stata avvistata sorridente in una nota libreria di Milano. Un chiaro segnale - almeno secondo molti - che il loro rapporto va avanti nonostante le polemiche.

Reazioni social: tra accuse e dubbi

Il web si è letteralmente spaccato: da una parte i fan degli Helevier, che accusano Carlo di voler rovinare la coppia e di essersi inventato tutto. Dall'altra, chi nota la coincidenza delle foto e dà credito alla versione dell'ex. Per ora, né Helena né Javier hanno commentato ufficialmente, ma l'attenzione resta altissima. Chi sta dicendo la verità? Il mistero si infittisce.