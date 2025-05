Grande Fratello, ex gieffino; ”Lorenzo il più finto, Shaila la più ipocrita. Zeudi a Verissimo? Bene così”

Nell'ultima puntata de L'angolo Malala, il format ideato e condotto da Pamela Petrarolo - disponibile sul profilo Instagram dell'ex volto di Non è la Rai - è intervenuto Mattia Fumagalli, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello.

I giudizi sugli ex coinquilini

Durante l'intervista, Mattia non si è risparmiato: ha lanciato frecciatine ai suoi ex compagni d'avventura con battute pungenti e senza peli sulla lingua. Pamela gli ha chiesto di assegnare alcuni premi simbolici ad altri concorrenti. Le sue risposte, tutt'altro che diplomatiche, hanno subito acceso l'interesse del pubblico. Tra le sue scelte:

Premio "più finto" : "A Lorenzo Spolverato, senza esitazioni."

: "A Lorenzo Spolverato, senza esitazioni." Premio "più ipocrita" : "Shaila Gatta, senza rivali."

: "Shaila Gatta, senza rivali." Premio "più sincero": "A Tommaso Franchi. Non ha mai cambiato atteggiamento."

Mattia Fumagalli

A proposito della vittoria di Jessica Morlacchi, Fumagalli ha usato poche ma significative parole: "Ha vinto la rinascita." Un chiaro riferimento al percorso personale della cantante, che ha saputo toccare il cuore del pubblico generalista.

Il caso Verissimo e Zeudi Di Palma

Uno dei momenti più discussi dell'intervista è stato il commento sull'assenza dell'ex reginetta di bellezza a Verissimo. Mattia ha detto la sua senza giri di parole, criticando apertamente l'atteggiamento della fanbase di Zeudi: "Hanno fatto bene a non invitarla. Le minacce non sono mai giustificabili. Si può sostenere un personaggio pubblico senza sfociare nell'odio o nella violenza verbale."

Insulti e bullismo online: il duro sfogo di Mattia Fumagalli

L'ex gieffino ha poi raccontato il clima tossico che ha vissuto sui social dopo la sua uscita dal reality, descrivendo una vera e propria ondata d'odio: "Mi hanno augurato il peggio. Persino il ritorno del bullismo. Mi hanno dato del cogli.ne, dicevano che dovevo stare zitto, che non ero degno di rappresentare la comunità LGBTQ+. È stato un linciaggio verbale. Potrei scrivere un'enciclopedia con tutto quello che ho letto."

Alla domanda sul perché Zeudi non abbia mai preso apertamente le distanze da certi comportamenti, Mattia ha tagliato corto: "No comment. Me lo sono chiesto molte volte anch'io." Infine, Fumagalli ha parlato del suo iniziale avvicinamento a Zeudi, poi sfociato in una profonda delusione: "Al principio pensavo potessimo condividere gli stessi valori. Avevo voglia di conoscerla meglio, forse avevo bevuto! Ma col tempo ho percepito qualcosa di poco chiaro e ho deciso di allontanarmi."