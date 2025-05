Grande Fratello, Helena balla sensualmente, Javier le protegge il lato B: fan in delirio per la coppia

Il video del momento in discoteca tra i due ex gieffini diventa virale: il gesto protettivo di Javier scatena i commenti affettuosi dei fan

Chi l'avrebbe detto che tra i tanti legami nati nell'ultima edizione del Grande Fratello, quello tra Helena Prestes e Javier Martinez sarebbe diventato così solido da conquistare non solo il cuore dei telespettatori, ma anche quello dei fan dal vivo? Eppure, è proprio quello che è successo: i due ex gieffini si sono ritrovati protagonisti assoluti di una serata evento organizzata a Rimini, che ha richiamato un folto pubblico accorso solo per loro.

Helena e Javier travolti dall'affetto dei fan a Rimini

L'atmosfera era carica fin da subito: tantissimi gli Helevier - come si chiamano i fan della coppia sui social - che hanno aspettato con pazienza l'arrivo dei loro beniamini davanti all'albergo dove alloggiavano. Ma il vero momento clou si è consumato in discoteca, dove tra musica, sorrisi e balli, una scena in particolare ha fatto il giro del web.

In un video girato all'interno del locale, si vede Helena scatenarsi in pista con la sua consueta sensualità, ballando vicino alla consolle con tanto di bandiera brasiliana. Ad un certo punto, Javier la raggiunge e si posiziona alle sue spalle, quasi a voler coprire il Lato B della sua fidanzata dagli sguardi indiscreti. Un gesto spontaneo, tenero e - perché no - anche un po' geloso, che ha fatto impazzire i fan.

Javier ed Helena

Il gieffino si racconta: "Con Helena ho scoperto la mia parte più fragile"

E a proposito di gelosia, Javier ne ha parlato apertamente in un'intervista concessa al settimanale Chi, rivelando un lato inedito della sua personalità: "Pensavo di non essere geloso, poi è arrivata Helena e mi sono scoperto insicuro. Non sono uno da scenate, ma dentro ci penso eccome".

Ma non è solo la gelosia a legare i due: l'amore che li unisce sembra essersi rafforzato una volta usciti dalla Casa. Sempre sul magazine Chi, Javier ha confessato: "Ora che siamo fuori, mi sento ancora più innamorato. La vita reale è complicata: lavoro, distanza, valigie sempre pronte. Ma affrontiamo tutto insieme, ed è questo che conta".