Grande Fratello, Helena Prestes in lacrime: la reazione del fidanzato Javier Martinez

Manca ormai pochissimo alla finale del Grande Fratello e i concorrenti stanno vivendo momenti di grande tensione. Tra loro, Helena Prestes ha avuto una vera e propria crisi emotiva, sciogliendosi in un pianto inconsolabile. La concorrente, che ha spesso diviso il pubblico tra sostenitori e detrattori, si è trovata sopraffatta dalle emozioni, a causa di due fattori principali: la recente eliminazione del fidanzato Javier Martinez e il difficile rapporto con Zeudi Di Palma.

La reazione di Javier Martinez: "Mi piange il cuore vederti così"

L'episodio è avvenuto mentre Helena era in compagnia di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Proprio Mariavittoria le è stata accanto, cercando di consolarla e rassicurarla che presto potrà riabbracciare il suo compagno. Anche se non può comunicare direttamente con lei, Javier Martinez ha espresso il suo sostegno tramite un messaggio sui social. Sul suo profilo Instagram, l'ex concorrente ha scritto parole di conforto per Helena.

"Non ho parole. Dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria. È quasi finita, amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo, cavallina mia." Parole che hanno commosso i fan della coppia e che testimoniano il legame forte che unisce Helena e Javier, anche a distanza.

Javier continua a supportare Helena

Lo scontro con Zeudi Di Palma

Il crollo emotivo di Helena non è stato dovuto solo alla mancanza di Javier, ma anche alle tensioni con l'ex reginetta. Le due concorrenti hanno avuto un faccia a faccia che si è concluso con uno scontro, Ieri sera c'è stato un altro episodio questa volta legato al vino: Zeudi ha accusato Helena di averle sottratto le ultime gocce, scatenando una discussione accesa.

"Sei una grandissima scostumata, che poi neanche l'ha bevuto! A me non è il poco di vino ma è il gesto che mi fa innervosire - ha tuonato l'ex velina - significa che se tu vedi due persone morire di fame e hai un panino, tu giri la faccia e te ne vai". L'ennesimo battibecco ha ulteriormente aggravato il malessere di Helena, già provata nelle ultime settimane nella Casa e il nuovo crollo emotivo.