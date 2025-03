Grande Fratello, Damiano David: "Zeudi e Helena? Conosco il loro dramma amoroso"

Damiano David, frontman dei Måneskin e ora impegnato nella sua carriera da solista, ha rilasciato un'intervista a una radio tedesca in cui ha parlato, con tono divertito, del Grande Fratello e delle dinamiche del reality. La conduttrice, appassionata dello show italiano, ha chiesto al cantante se seguisse il programma e, in particolare, la relazione tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes.

La domanda su Zeudi Di Palma e la storia con Helena Prestes

Il cantante ha ammesso di conoscere il Grande Fratello, pur non guardandolo in televisione: "È impossibile non conoscere il programma. Sono onesto, non lo guardo. Ho visto delle clip su internet perché è divertente. La gente lì impazzisce. Sono tutte celebrità italiane che entrano e fanno casini, è molto divertente".

Quando gli è stato chiesto se conoscesse Zeudi Di Palma, Damiano ha risposto: "Zeudi? Ho saputo di questa love story ma non conosco i dettagli. So che c'è stato un po' di drama". Le parole del cantante confermano come la relazione tra Zeudi ed Helena abbia catturato l'attenzione anche oltre i confini italiani, con le Zelena (come vengono chiamate dai fan) seguite in tutto il mondo.

Zeudi ed Helena

"Io al Grande Fratello? Solo come osservatore"

Alla domanda se parteciperebbe mai al reality show, Damiano David ha risposto senza esitazioni: "No. Però mi piacerebbe stare lì come osservatore. Mi rendo conto che sei chiuso in una casa con venti persone per sei mesi e che impazzisci. Lo capisco. Penso che sarebbe divertente guardarlo dall'interno".

Il frontman dei Maneskin, l'addio ufficiale dal gruppo non è mai arrivato, ha poi sottolineato di non voler prendere in giro nessuno, ma di trovare curioso il modo in cui i concorrenti riescano a mantenere la calma nonostante la convivenza forzata. Alla fine, ha concluso che forse è meglio lasciare il reality come un guilty pleasure da seguire attraverso i social. Le dichiarazioni di Damiano David confermano ancora una volta l'ampia risonanza del Grande Fratello, che riesce ad appassionare spettatori di ogni parte del mondo, compresi i protagonisti della musica internazionale.