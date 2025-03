Grande Fratello, Helena si confronta con Zeudi: “Tu vuoi avere ragione, io voglio chiarire”

Lunedì 31 marzo, la Casa del Grande Fratello spegnerà le sue luci, che si riaccenderanno una settimana dopo per The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle ultime ore, i concorrenti rimasti in gara stanno cercando di convivere in modo civile, tra discussioni e faccia a faccia più o meno risolutivi, come è successo a Zeudi Di Palma ed Helena Prestes.

Il rapporto ambiguo tra le due: legame o rivalità?

In queste settimane, Helena ha chiesto a Zeudi un confronto dopo le tensioni degli ultimi mesi. L'ex reginetta, fino a oggi, aveva evitato di affrontare la modella brasiliana, ma durante il pranzo, Helena ha colto l'occasione per chiederle alcuni chiarimenti: "Zeudi, che tipo di rapporto vuoi avere con me?", ha domandato la fidanzata di Javier.

"Io non ho mai avuto un rapporto con te, purtroppo", ha risposto la partenopea. "Se dobbiamo convivere, dobbiamo farlo in modo pacifico", ha aggiunto, giustificando così il fatto che, nonostante i loro attriti, abbia spesso scherzato con Helena. Appena entrata nella Casa, Zeudi si era avvicinata molto alla modella brasiliana, tanto che la loro amicizia era stata celebrata sia in Italia che all'estero, con la speranza da parte dei fan che si formasse la prima coppia tra due donne in un reality show.

Helena e Zeudi nel confessionale prima che si allontanassero

"Cosa ho rappresentato io per te?", ha chiesto Helena all'ex Miss Italia, ricordando quei giorni. "Ero molto infatuata di te, non eravamo amiche", ha precisato la Di Palma, spiegando che questo sentimento le aveva impedito di vederla in maniera diversa. Perciò aveva deciso di allontanarsi da lei. "Noi abbiamo avuto una percezione diversa. Per me, eri mia amica", ha ribadito Helena.

Helena delusa: il confronto finisce in rottura

La brasiliana non ha mai accettato che, durante la sua assenza dalla Casa, Zeudi si fosse avvicinata a Javier, nonostante sapesse i sentimenti che Helena nutriva per il pallavolista argentino. "Tu e Javier non stavate insieme e io e te non eravamo amiche", ha risposto Zeudi, una frase che non è piaciuta a Helena, la modella non ha nascosto il proprio disappunto. "Tu vuoi avere ragione, io voglio chiarire", ha replicato, prima di allontanarsi dalla cucina e porre fine al confronto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Helena Prestes e Zeudi Di Palma: da confronto a scontro